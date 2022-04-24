鍾嘉欣拍片分享懷孕三個月感覺極唔舒服：我變得好情緒化

鍾嘉欣經營的YouTube Channel昨天（23日）推出了一條新影片，影片中講到大家都知道她懷上了第三胎，拍這條影片是感謝大家的祝福。片中一開始嘉欣拿著寶寶的超聲波照片給兩個孩子觀看，畫面一轉，她已走到房間，同時宣布一件事情，順便想和網友分享這三個月懷孕的過程，「相信今次係自己最後一次的懷孕，其實我依家已經懷孕第十週，我嘅BB依家係一個小士多啤梨咁大，我一開始發現懷孕個陣已經第五週，我當時遲嚟月經，我發現有唔對路，所以要去買驗孕棒。」

拍片大談懷念三個月心情。（YouTube）

懷孕期間嘉欣很多食物也不能吃，過程其實是挺率苦，嘉欣笑言現在的狀態像是病了，但還是能控制。嘉欣坦言現時終於有像再做母親的感覺，她解釋：「因為我睇到Baby嘅超聲波照片，產檢個陣佢應該係到郁緊，呢張雖然只係一張相，我問醫護人員我可唔可以錄片，佢拒絕我話唔可以，但就畀咗啲相我。當我發現Baby咁可愛，我即係專心唔到。」

懷孕三個月，嘉欣透露呢三個月過得極唔舒服，感覺嘔心：「我變得好唔理性，好情緒化，好難想像會突然覺得好驚，我瞓唔好，因為感覺唔舒服，我建議大家經歷呢一切嘅大家唔好怕醜尋求幫助，因為我完全理解，唔好感到羞恥，你只需要休息。」

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