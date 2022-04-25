食腦喪B｜羅毓儀棄兩萬月薪入行做「跑龍套」　獲邀簽約後被重用

無綫（TVB）劇集《食腦喪B》第三集之中，故事講到何廣沛（飾余陽光）食了一個神父的大腦後，在腦海中浮現了一名不良少女的畫面，何廣沛更認為這個神父對她意圖不軌。其實劇中飾演不良少女「阿Tea」的，就正是近年爬上位的羅毓儀（Yuki），上年她更曾於處境喜劇《愛·回家之開心速遞》中飾演美少女作家「路小小」一角，童顏外表加上突出的戲份，一出場就獲得不少觀眾讚好。



《食腦喪B》是兩年前拍的劇集，當時羅毓儀只在劇中擔任小角色。（《食腦喪B》截圖）

入行之前，羅毓儀以情侶檔方式開設YouTube頻道「咪咪Yuki觀察日記」，主要是紀錄情侶之間發生的日常，又或是飲食好去處，直至截稿日訂閱人數都有8千多人，每條片都有近5千觀看人數，算是不錯的成績。

《食腦喪B》「阿Tea」是藝訓班畢業前第一個有名的角色。（IG@yukyukyukee）

羅毓儀曾做過《#後生仔傾吓偈》主持班底。（《#後生仔傾吓偈》截圖）

約於3年前，羅毓儀就投考（2019年）第30期無綫電視藝員訓練班並順利畢業，雖然入行初期她大多是在《愛·回家之開心速遞》中擔任一些如女學生、聾人、途人、新威龍廣場客人的小角色，但第3年簽約後就開始在一些《換命真相》、《星空下的仁醫》等正劇中擔任有名字的角色。

羅毓儀上過《好聲好戲》，表現尚算可以。（《好聲好戲》截圖）

其實羅毓儀畢業於香港城市大學工商管理，考獲一級榮譽成績的她，曾表示過自己由細到大都喜歡表演，中學昤己經有意修讀演藝學院，但當時卻遭到家人反對，後來為了滿足家人才去修讀工商管理。畢業後她更試過班族做大公司的Management Trainee，每個月都有兩萬多月入，但可惜她始終不甘心，所以做了一個多月就去了投考藝訓班，自言，就算每個月月入只有4位數也開心。

羅毓儀仲識彈電結他！（IG@yukyukyukee）

擁有着一幅可愛童顏的她，入行後大多數時間都被安排出演女學生角色，但並非代表她「得個樣」。除了演技之外，其實她也精電子結他和鋼琴，亦因為喜歡日本Cosplay文化而懂得日文，更嘗試過在YouTube頻道翻唱日語歌和自組樂隊MochiIce擔任結他手，而且她亦曾用筆名「一粒雪」寫過原創小說《天賜之子·不死鳥》。羅毓儀除了有童顏之餘，也可稱得上多才多藝。除了在《食腦喪Ｂ》擔任小角色，她出演《法證先鋒V》、《痞子殿下》、《新四十二章》等劇，真是令人期待。