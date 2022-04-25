黎美言壓力爆煲聲淚俱下大控訴前Hotcha兩成員：忍咗十幾年

黎美言壓力爆煲聲淚俱下作出大控訴。（陳順禎攝）

Hotcha組合前成員張惠雅（Regen）日前接受電台訪問時，重提與黎美言（Winkie）拗撬最多，直指她為人難相處，未必每個人都頂得順她的性格。今日黎美言（Winkie）出席遊戲節目宣傳活動時，將多年來受盡的冤屈氣發洩出來，激動爆喊作出大控訴：「其實我忍咗十幾年，由入行嘅時候，佢哋兩個（張惠雅及張紋嘉）已經對我單單打打。佢哋會話我扮大牌，其實睇住我成長嘅記者都知我只係一個𡃁妹，我只不過個樣生得惡，但我完全係冇攻擊性，而且我並唔係扮大牌嘅人嚟，而我呢個喊嘅舉動我都會有壓力。」

黎美言矛頭直指張紋嘉傷害她得最深。（陳順禎攝）

Winkie聲淚俱下續說：「但我發覺一提起佢哋兩個對我嘅傷害，我會好傷心。可能佢哋都會覺得我有傷害過佢哋，但至少咁多年來，我都保持佢哋個形像，冇用媒體嘅量力去話過佢哋一句半句，呢個係我同佢哋最大嘅分別。我個樣係冇佢哋兩個咁甜美，咁生得咁入屋，我認自己個樣惡，但我都有我嘅價值，唔需要喺網上面評論我嘅價值，咁多年嚟好辛苦，發覺原來唔係做緊自己，亦都冇諗過入娛樂圈係咁。其實我最傷心嘅係佢哋兩個，分別係喺我離開咗娛樂圈6年之後仲要攻擊我。其實我做生意都係想避開，想自力更生養活自己。其實我當初選擇離開組合係頂唔順佢哋啲小動作，咩小動作我就唔想再提。」

黎美言自爆15年冤屈氣難消。（陳順禎攝）

提及張惠雅事後對自己的言論向你道歉。Winkie表示：「我知道，我絕對接受。其實最傷害我心嘅人並唔係佢，係張紋嘉。但佢對我做過啲乜傷害，我呢一世都唔會講，就算死入棺材我都唔會講，係因為我唔想去數佢。而我點解同佢哋關係咁差，我相信主要係利害嘅關係而引起。而佢哋成日都會同人哋強調話好難頂得我順，話我好臭寸，大家相處嘅時候，總會對我單單打打。其實當時公司係知道有調停過，但都冇用。」