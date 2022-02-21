34歲黎美言@Hotcha怕遲生BB有難度：要諗吓係咪要雪卵

黎美言（Winkie@Hotcha）日前與紅酒KOL May Wong拍攝網片，走訪香港隱世食店，了解受疫情打擊的餐飲業近況。



黎美言@Hotcha日前與紅酒KOL May Wong拍攝網片。

Winkie坦言疫情下開工會緊張，但全程戴上口罩做足保護：「話唔驚就假嘅，但保護功夫都做到足嘅，好似都袋住啲清潔用品咁，隨時保持個人衛生囉！雖然會有啲擔心，但呢個係我過年後嘅第一個工作，所以都叫有個好開始，跟住KOL May May去拜訪啲食店老闆，學吓點做生意偷吓師。」

黎美言@Hotcha日前與紅酒KOL拍攝網片。

Winkie就話自己開辦跳舞學校多年都穩賺，直指生意不俗想再發展：「因為大家都記得我跳舞出身，所以都好信我地嘅課程，但依家就係去到樽頸位，要學吓點樣管理人手，呢日訪問嘅老闆個個都身經百戰，要學吓人地點樣做生意。」

她笑言新年剛過去，疫情下不用拜年，沒有被親友逼婚。Winkie就話早前社交網站重貼工作婚照，引起朋友關注：「朋友問我係咪宣傳婚訊？又話太遲生BB會有難度，搞到我都要諗吓係咪要雪卵！不設防生小朋友？唔識答添⋯總之順期自然囉。」

黎美言。

同場的紅酒KOL May May就大讚Winkie有做生意天份，虛心學習受訪者的故事，笑言未知子女是否對方Fans：「我都唔知佢地有冇聽過HotCha，但準備幫佢地搵Winkie拜師學跳舞，希望有師傅一半嘅成續啦。」