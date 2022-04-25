試當真賣NFT會籍Trial and Error NTR　賣出三分一單日入袋過千萬

網絡平台「試當真」早前宣布發行「Trial and Error NTR」NFT系列，旨在為忠實粉絲提供一個支持他們繼續創作的方法，利用NFT的功能，可以為粉絲提供可以轉售的會籍，而擁有這個「Trial and Error NTR」會籍的粉絲亦可以享有「試當真」舞台劇優先訂飛等福利。



網絡平台「試當真」早前宣布發行「Trial and Error NTR」NFT系列。（試當真 / YouTube截圖）

雖然由宣布發行NFT至正或發行當日，外界或是某些「試當真」的觀眾都持反對意見，有些人認為「試當真」在宣傳影片，關於「Trial and Error NTR」的介紹過於空泛，也有人認為計劃內容未必能夠實行得到，買他們的NFT並不能回收成本，其後「試當真」開Live示範怎樣由入金到轉帳至去中心化錢包，再到網頁mint（購買）時，也有聲音表示「睇唔明」，「連示範個人都好似唔識」，網上瀰漫住一股不信任的氣氛。

開完Live觀眾都唔係好明。（試當真 / YouTube截圖）

其實要解釋NFT市場真係好難。（試當真 / YouTube截圖）

不過，日前（24/04）試當真的「Trial and Error NTR」NFT系列，反應卻十分之好！直至截稿日為止，這個系列已mint（鑄造，即從官方售出）了總共2413張，以每張mint price（官方售價）需0.2ETH（以太幣）計算，即今日他們已入袋482.6ETH，即是超一千萬港元！雖然還未售出總共6,000張NFT，但單計入帳數字，依然十分理想。

直至截稿為止Opensea市場交易量為8.1ETH，算OK啦。（試當真 / YouTube截圖）

於Opensea二級市場，反應就相對上較冷清，兩日總計約共有33張轉手售出，其中有人更一口氣以平均每張0.245ETH（約5,500港元），即超過5萬元購入10張，亦有人以0.5ETH（約11,000港元）購入編號 #1026的「Trial and Error NTR」，而1026亦即代表試當真正式開台日，可見粉絲們對試當真的熱愛有多濃厚。