NFT︱張曦雯擁過百張　鍾情藝術唔炒純收藏：底價對我嚟講冇所謂

張曦雯(Kelly)日前於YouTube上分享一條關於NFT(非同質化代幣)的影片,除公開自己某部份收藏外,更向粉絲講述了自己對NFT的睇法。雖然大部份香港人抗拒投資加密藝術品,認為是高風險且是騙案,但張曦雯卻持相反睇法。對她來說其實NFT卻純粹是一個收藏藝術品的途徑。她接受《香港01》訪問時說:「NFT對我嚟講唔係賺錢,背後嘅價值先係最重要。」



張曦雯原來都係NFT collector。(Instagram@kelllycheung)

NFT是收藏,還是一個炒賣的工具?其實兩者都是。不過對於張曦雯來說,NFT更多於是一個與世界各地的人連接的方法。她說:「係NFT對我嚟講唔係賺錢,背後嘅價值先係最重要。唔同NFT背後其實存在住唔同嘅community(社群),喺入面可以交流意見,會有好多啪raffle(抽獎),Whitelist giveaway(買NFT的白名單)仲可以同個founder溝通。」張曦雯解釋,其實她買NFT除了因為欣賞,想擁有之外,更重要的是因為那一個NFT背後的社群力量,而不是為了金錢。

World of Women Galaxy。(Opensea)

她表示,自己在大概4年前已經開始投資加密貨幣市場,說:「係我男朋友買先,跟住我又買咗少少。」直到一年前。她因為從美國回到香港,隔離期間才開始接觸NFT。她說:「第一張買嘅係bears deluxe,除咗因為art(藝術)之外,NFT本身都係一個投資,而且個proj. 仲有出token,成個community都好大,好多叻人。」

Bears Deluxe。(Opensea)

其後她亦陸續收藏了不少NFT,說:「冇攞過錢出嚟(沒有變賣),但係我最smart move,最自豪嘅係買咗Gazers by Matt Kane嘅NFT,佢係來自一個芝加哥的嘅藝術家,仲要係1:1。」據鏈上資料顯示,張曦雯以4.45 ETH(以太幣)和4 ETH分別購買兩張,現時系列底價已是6 ETH,即約升值了3.55 ETH(約$9萬港元)。

Gazers by Matt Kane。(Opensea)

Coolman's Universe。(Opensea)

她續說,自己十分鍾情於「元宇宙」(metaverse)這個概念,表示自己是「a collector more than a inverter」(屬於NFT收藏者多於是NFT投資者),說:「It's not about money, because I like it a lot(不是因為金錢價值,而是因為我喜歡),floor price對我嚟講冇所謂。」問到她哪一張NFT屬於最為喜愛,永遠都不會售出的,她就回答:「MidnightBreeze!我每一次打開嚟睇都覺得好舒服,好似喺個世界入面咁。」

MidnightBreeze。(Opensea)

Used Condom #12/117 - FEED,張曦雯(Kelly)表示這一張NFT是由Jeff Staple,一個紐約藝術家所創造的。(Opensea)

