NFT︱張曦雯擁過百張　鍾情藝術唔炒純收藏：底價對我嚟講冇所謂

張曦雯（Kelly）日前於YouTube上分享一條關於NFT（非同質化代幣）的影片，除公開自己某部份收藏外，更向粉絲講述了自己對NFT的睇法。雖然大部份香港人抗拒投資加密藝術品，認為是高風險且是騙案，但張曦雯卻持相反睇法。對她來說其實NFT卻純粹是一個收藏藝術品的途徑。她接受《香港01》訪問時說：「NFT對我嚟講唔係賺錢，背後嘅價值先係最重要。」



張曦雯原來都係NFT collector。（Instagram@kelllycheung）

NFT是收藏，還是一個炒賣的工具？其實兩者都是。不過對於張曦雯來說，NFT更多於是一個與世界各地的人連接的方法。她說：「係NFT對我嚟講唔係賺錢，背後嘅價值先係最重要。唔同NFT背後其實存在住唔同嘅community（社群），喺入面可以交流意見，會有好多啪raffle（抽獎），Whitelist giveaway（買NFT的白名單）仲可以同個founder溝通。」張曦雯解釋，其實她買NFT除了因為欣賞，想擁有之外，更重要的是因為那一個NFT背後的社群力量，而不是為了金錢。

World of Women Galaxy。（Opensea）

她表示，自己在大概4年前已經開始投資加密貨幣市場，說：「係我男朋友買先，跟住我又買咗少少。」直到一年前。她因為從美國回到香港，隔離期間才開始接觸NFT。她說：「第一張買嘅係bears deluxe，除咗因為art（藝術）之外，NFT本身都係一個投資，而且個proj. 仲有出token，成個community都好大，好多叻人。」

Bears Deluxe。（Opensea）

其後她亦陸續收藏了不少NFT，說：「冇攞過錢出嚟（沒有變賣），但係我最smart move，最自豪嘅係買咗Gazers by Matt Kane嘅NFT，佢係來自一個芝加哥的嘅藝術家，仲要係1:1。」據鏈上資料顯示，張曦雯以4.45 ETH（以太幣）和4 ETH分別購買兩張，現時系列底價已是6 ETH，即約升值了3.55 ETH（約$9萬港元）。

Gazers by Matt Kane。（Opensea）

Coolman's Universe。（Opensea）

她續說，自己十分鍾情於「元宇宙」（metaverse）這個概念，表示自己是「a collector more than a inverter」（屬於NFT收藏者多於是NFT投資者），說：「It's not about money, because I like it a lot（不是因為金錢價值，而是因為我喜歡），floor price對我嚟講冇所謂。」問到她哪一張NFT屬於最為喜愛，永遠都不會售出的，她就回答：「MidnightBreeze！我每一次打開嚟睇都覺得好舒服，好似喺個世界入面咁。」

MidnightBreeze。（Opensea）

Used Condom #12/117 - FEED，張曦雯（Kelly）表示這一張NFT是由Jeff Staple，一個紐約藝術家所創造的。（Opensea）

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