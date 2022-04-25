于洋以《異搜店》告別無綫　戲份極少感冇癮：隨便搵個人演都得

73歲于洋在無綫經歷三進三出，離巢後本應返加拿大享福嘅佢，為了拍劇而留港。不過他已決定下月起行，但又預計會返來參與《家族榮耀》 續集。（資料圖片）

73歲嘅于洋前年離巢後，先後接拍了《家族榮耀》、《諜影追擊》，由於家人早已移民加拿大，喺老婆嘅再三催促下，干洋準備於下月初返加拿大湊孫。近日他接受媒體訪問時，提到離巢前最後一部作品《異搜店》戲份極少，唔少劇迷有感大才少用，于洋也坦言感到「冇癮」，又稱「隨便搵個人演都得」，于洋並解釋係因為要還騷，所以才被安排於劇中飾演二手店店員。他指自己在劇中的對白「很少很少」，其實並不適合由他去演，甚至隨便找一個人去演也可以，語言間，于洋似乎也感到十分無奈，但他認為有騷就要還，好來好去。

《異搜店》是于洋在TVB的告別作，但戲份極少令他甚為無癮。（劇集截圖）

于洋入行多年，經歷過多少次起跌，兩名兒子早已成家立業，如今工作順為「過戲癮」，他在訪問中提到如果提到如果好角色，都會睇多幾次劇本，諗下點樣可以做好，但亦有些角色係睇到都冇心機，開工對戲幾次就可以。而《家族榮耀》一角是他近期投放最多的，在酒店隔離14日，劇本睇完再睇，他解釋係因為自己並非天生好演員，所以需要比別人更勤力，而《家》一角，他的戲份較重，角色需要自己消化，所以更冇可以偷懶。于洋表示接拍《家》純屬意外，事因他滿約返早已準備返加拿大，於是致電相識多年的監製道別，唯對方告訴他梁家樹新劇有角色適合他，於是他就去了簽約，什麼條件都沒有談。

家族榮耀 | 73歲于洋戲外幸福老人 退休後弄孫為樂：而家好安樂