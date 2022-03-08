家族榮耀 | 73歲于洋戲外幸福老人　退休後弄孫為樂：而家好安樂

73歲老戲骨于洋在劇集《家族榮耀》中飾演馬家一家之主馬世宏，仔女新抱明爭暗鬥，連退休都不安樂。而次子黃浩然（飾演馬耀祖）在劇集中段不慎出車禍身亡，白頭人送黑頭人，十分淒涼。



于洋在《家族榮耀》飾演一家之主馬世宏，仔女新抱明爭暗鬥，更要白頭人送黑頭人，激心又淒涼。（《家族榮耀》劇集截圖）

雖則于洋在戲中仔女不孝，實在激心，但戲外于洋卻是幸福老人。于洋在70年代已偕一家大小移民定居加拿大多倫多，因始終懷有戲癮，便再度回流香港拍戲，多年來加拿大香港兩邊走。曾三度離開無綫（TVB）的他前年9月正式約滿TVB，最後一套拍攝的TVB電視劇是去年播出的《異搜店》。當時他接受《香港01》訪問時表示，拍劇志在過日辰，不打算爭名逐利，既已屆退休之年，不如安心舒適過半退休生活。

于洋為拍戲，特地從加拿大回港，現與老友同住，預計5月初回加國。

于洋今再接受《香港01》訪問。他透露今次為拍戲，專程從加拿大回港。于洋育有兩子，大仔從事凍肉批發行業，已成家立室，新抱是愛爾蘭人，並誕下一子一女；幼子則任職經濟分析師，準備結婚。至於父親亦隨行移居到加國，現是96歲高齡，仍然精神健康。

于洋在加拿大閑時含飴弄孫，當提起兩個孫兒時，在電話的另一方都可感受到他的幸福，他笑言：「而家好安樂，平時對住啲孫最過癮。兩個都係鬼仔鬼妹嚟，兩個都係混血。一個10歲，一個7歲。我返去就見到佢哋，兩個都係講英文嘅。佢哋唔同我一齊住，不過行落去大仔嗰度都係十分鐘，好近。」

于洋和孫仔合照，十分溫馨幸福！

于洋拍劇期間，每個禮拜都打越洋電話與家人聯絡。現時于洋在港與老友同住，彼此有個照應，並預計5月初完成所有工作便會回加拿大。他認為加拿大比較適合退休生活，但香港就勝在多老友和美食，他說：「太靜唔掂，我鍾意多朋友，冇朋友唔得，但冇嘢做咪喺嗰邊。加拿大屋企有暖氣，出面幾凍都好，屋企都係22度。住就一定加拿大好，食就呢邊好。而家一個人喺香港，同老友有個照應，不過一唔拍嘢就返去㗎啦！」

于洋透露爸爸已經96歲，依然健康精神。左一男子則是于洋大仔。

于洋的退休消遣不外乎與好友打牌、行山、釣魚。他認為退休生活便是要不緩不急，享受人生，又認為仔大仔世界，兒孫自有兒孫福，不必過於操心，他說道：「我而家呢個年紀算係好好。平日行開山，就係喺京士柏行山，郁動吓身體，呢排疫情少做好多。平時都係百無聊賴，打牌、行山，平時就釣吓魚，人生就好佗佻。我成日話朋友，咁辛苦做咩呀！賺咁多都唔係益自己，都係益細路。醒嘅都唔使你留畀佢，唔醒嘅，你留畀佢都畀人呃埋。」

于洋在港消遣是同老友打牌、行山、釣魚，更認為兒孫自有兒孫福，不必過於操心。

點擊睇于洋更多溫馨家庭照：

+ 2

即睇楊茜堯產後Fit爆身材同李彩華小背心：

+ 7

40歲陳茵媺新照不似三子之母 洋溢知性美似足女大學生網友勁讚