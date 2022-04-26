蘇皓兒秘密撻着金像獎新晉導演同居拍拖斷正　全程冧爆甜笑嗲男友

蘇皓兒（Chloe）最近於無綫劇集《金宵大廈2》單元「雙魚」中以恐怖爛面妝示人，為藝術犧牲靚樣挑戰演技，造型相當搶眼，也是她從影以來的一大突破，這次的演出亦令她備受關注。Chloe早前就被影到與導演黃進甜蜜約會撐枱腳，兼且結伴出入位於紅磡愛巢。

Chloe在劇中的爛面造型。(蘇皓兒ig)

報道指對外宣稱單身的Chloe原來已秘密撻着現年33歲的新晉導演黃進，兩人當日被影到孖住由月租約一萬五千元的紅磡寓所步出，一身街坊裝打扮前往區內的商場，且邊行邊「咬耳仔」傾偈，並走進一家酒樓嘆茶。他們刻意找了一個角落位置的卡位坐下，兩人相對而坐，期間Chloe表現得一臉陶醉，看住男友的她不時雙眼發光兼甜笑冧爆。而黃進亦表現體貼，且熱情回應她，與她有說有笑。兩人又不時深情對望，Chloe更會嗲聲嗲氣向男友撒嬌，儼如熱戀中的情侶，懶理旁人目光，眼中只有對方。嘆茶一小時後，他們便結帳離開返回愛巢，繼續過同居生活。

《一念無明》是導演黃進首執導筒拍長片的作品。（《一念無明》電影宣傳照）

黃進是電影《一念無明》導演，他憑住執導該片於2017年獲香港電影金像獎的「新晉導演」獎項，以及於2016年獲台灣金馬獎的「最佳新導演」獎項。此片更羸得了多個國際影展的獎項，主演的曾志偉與金燕玲亦分別贏得金像獎「最佳男配角」和「最佳女配角」，電影備受認同和讚賞，可見他才華洋溢。《一》片的編劇是黃進當時的女友陳楚珩，他當年獲獎時曾公開對女友發表愛的宣言，表示：「劇本是電影的靈魂，而她 (陳楚珩) 就是我的靈魂。」然而相信如今兩人已經分手，黃進昔日的「靈魂」亦已由Chloe取代。

黃進曾公開對女友發表愛的宣言。(資料圖片)

現年28歲的Chloe讀書時曾參加「YES！」的校花選舉，其後以模特兒身份入行，曾是女子組合as one 成員並以歌手的身份出道。組合於2017年12月解散，Chloe開始轉型做演員，首部參演作品為《瑪嘉烈與大衛系列 前度》。她於2018年演出陽光檸檬茶復刻版廣告，因其外貌和清純氣質與周慧敏相似而受到網民關注。她在2020年播出的TVB劇《那些我愛過的人》演學生妹角色成功彈起，令觀眾眼前一亮，成功入屋更吸納到大班宅男粉絲。

Chloe樣靚身材正。(蘇皓兒ig)

Chloe有靚樣有身材加上青春無敵，自然多男生追求，入行後也不乏緋聞。她入行11年期間，主要有過三段戀情與緋聞，而她真正公開承認過的只有與王宗堯的一段父女戀。而另外兩位緋聞對象，分別是周慧敏老公倪震，Chloe與對方被影到同行買零食；以及有「女神收割機」之稱的羅天宇，當時有報道指羅天宇原來早已向熱愛打籃球的Chloe埋手，經常相約一起打波，兩人打波傳情一撻即著，更因為一張球場合照而洩蜜。不過兩人隨後卻異口同聲否認了戀情。