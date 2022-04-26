MIRROR開騷Jeremy預騷肌　Anson Lo男金爭議：大家感受到我有用心

撰文：陳芷穎
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人氣男團MIRROR今日（26日）舉行記招正式宣布演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》詳情，一如鏡粉所料，MIRROR將首度進軍紅館開騷！12子接受訪問時透露現時正準備演唱會前期工作，包括開會構思各自想做的表演項目等。

姜濤全白出場。（鄺鈺瑩攝）

被問到開十場紅館會否擔心不夠時間休息，Alton笑言：「休息？咩係休息？」，Lokman說有向公司爭取：「上次6場OK啦，十場可能有啲多因為未試過，都希望中間有休息時間，公司都幫我哋爭取咗，就非常之好。」至於會否加場，Lokman表示要交由公司決定，但如果粉絲想看，加場是一件好事。

相信粉絲最期待必定是MIRROR會帶來什麼驚喜環節，Jeremy直言：「騷肌，等住嚟！」全部隊員立即拍手歡呼，Edan搞笑說：「騷蘋果肌。」Lokman續指今次想做較多團體表演：「除咗團歌外，想做多啲12個人嘅嘢，做一啲挑戰性比較高，畀大家覺得『嘩！原來你哋可以咁樣』（AK：挑戰高，難度低嘅項目）。」

Anson Lo奪金獎有不少爭議。（鄺鈺瑩攝）

共十場紅館演唱會將於7月舉行。（鄺鈺瑩攝）

Anson Lo最近在Chill Club頒獎禮奪得男歌手金獎卻惹來爭議，他說：「正評或者負評都好，我唯一可以做係做好嚟緊嘅工作，繼續做好我嘅音樂，我好肯定我每一首歌都係用最大努力去做，相信會有一日大家都Feel到我有用心。」亦有網民為奪得銀獎的姜濤不值，他稱：「知道Fans比較關心同錫我，音樂本身冇比較、冇勝負之分，希望大家好好享受我哋嘅演唱會就得。」此時Tiger說：「隊長，好似冇咩人戥你唔抵」，Lokman立即加重語氣扮作離開：「唔緊要啦！Ok喎，冇獎咋嘛。」身旁的Alton和AK搞笑拍他的膊頭以示安慰。

Jeremy直言要騷肌，並開始到Gym Room操練。（鄺鈺瑩攝）
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