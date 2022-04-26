王敏奕曾國祥被傳婚變　曾志偉開腔回應：離婚幸福咪由得佢哋離囉

Venus手上「紋身婚戒」依然存在。（吳子生攝）

王敏奕（Venus）與曾國祥在2019年於北海道舉行婚禮，婚後二人一直表現得非常恩愛甜蜜。不過近日突然傳出二人婚變，有指王敏奕將其IG上與曾國祥的合照全部刪走，甚至乎連「紋身婚戒」亦都無得留低，婚變傳言甚囂塵上。今日（26/4）王敏奕現身電視城出席無綫劇集《婚後事》造型記者會時，老爺曾志偉陪同在則，就婚變傳聞作出回應。

Venus今日出席無綫劇集《婚後事》造型記者會。（吳子生攝）

曾志偉笑言：「話佢哋婚變，一聽就知道係假啦。兩日內話我坐輪椅，又話我個仔離婚，真係無得頂。大家咁關心我，但係全部都係假。唉，不過我哋做演藝界始終有人提，總好過冇人提。但呢件事始終都係傳言，咁所以都係得啖笑啦。我有搵過我個仔，但佢又冇覆我。心諗早兩日先同佢哋兩個食過飯，冇理由咁快離婚㗎。（會唔會真係離咗婚，你唔知？）嗰日好似係，但後尾第二日結返，哈哈！（係唔係擔心venus要回應，所以現身？）我唔擔心，如果佢哋離婚係幸福嘅，咪有得佢哋離囉。不過有時啲嘢真係好好笑，我哋做呢行，如果樣樣嘢都緊張嘅話，就唔適合做呢行。」

對於刪走IG所有同老公的合照，Venus就這樣解釋：「其實成件事都得啖笑，婚變係假。而手上紋身方面，係因為拍嘢嘅時候係要遮。而IG啲相係公司啲PR決定，要我整理一下。（為今次劇集宣傳！）冇呀，絕對冇宣傳成份喺裡面，同埋刪相個件事喺3個月前已經做咗。不過裡面有啲珍寶嘅嘢係冇刪走到嘅。」