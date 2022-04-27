曾江曾被謝賢當眾爆粗怒摑好轟動　胡楓勸交不幸中招場面一度失控

老戲骨員曾江今日（27日）被發現倒斃於尖沙咀一間指定檢疫酒店房間內，終年87歲，死因仍有待確認。曾江於2015年，曾與謝賢 (四哥) 、胡楓 (修哥) 以及Joe Junior一起拍攝無綫旅遊節目《四個小生去旅行》。當年拍攝時，曾江因痛風發作全程需要用拐杖助行，去到拍攝第4日更因騎越野車發生意外，導致流鼻血長達四小時需即時入院，及後都是坐在輪椅上完成拍攝，要由四哥、修哥以及Joe Junior輪流推他。

《四個小生去旅行》叫好叫座，卻在宣傳活動上發生謝賢掌摑曾江事件。（東星圖片）

可是，在節目的記者會上，四哥提及該事時竟一度發惡狂爆粗「X你老味」，更當眾怒摑曾江，而夾在兩人中間的修哥在旁勸阻時亦不幸中招，慘遭誤摑，眼鏡當堂被打飛，但仍落力分隔兩人以免發生流血事件，場面一度失控。事後，四哥就踢爆內幕，在內地節目《魯豫有約》中親證當年掌摑曾江只是宣傳技倆，聲稱和曾江其實好friend，那時只是做戲。他指「怒摑」這幕戲都是四人一齊商量過，最後決定由他「出手」，他還大讚修哥好好戲，而自己是被三人擺上抬，但也覺得無所謂，打人一巴都好威水，完場還即時請了曾江吃雪糕，幾位老戲骨做戲真是入肉，令大家都被蒙在鼓裡。四哥又說他們為做宣傳出盡法寶，自嘲愚蠢，打的時候過癮，打完就被大家鬧。不過當年曾江就對外稱並沒有夾好做宣傳，他表示：「今次唔係囉！成件事我都幾驚訝。」而在發生「怒摑」事件後3年，胡楓、謝賢以及曾江三位當事人曾一起同枱食飯，相信兩人已經冰釋前嫌。

謝賢怒摑曾江。（VCG）

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