曾江坦言為港產片不願退休　曾談生死：希望不要太多在醫院

87歲的曾江從新加坡返港後，今日（27日）被發現倒斃尖沙嘴指定檢疫酒店房間，警方正調查死因。曾江雖年歲漸長，更自曝患痛風聽力差，即使要拄拐杖出入，但就坦言不願退休， 是因為港產片處于艱難時期，很需要他出一份力。近年他依舊兢兢業業的工作， 絕對稱得上是影壇常青樹。

曾江更稱與太太焦姣。（VCG）

曾江單單在去年參與了3部電影以及3部網大，分別是內地電影《超級的我》和《日常幻想指南》，以及港產片《一級指控》，網大則有《美發奇緣》、《刑警之海外行動》和《佈局》。而今年即有內地與香港合拍的動作犯罪片《邊緣行者》，而仍未上映的電影有《源生罪》、荷里活電影《香港愛情故事》和網絡電影《女兵突擊》、《爆米花》和《客家人之尋夢遠方》，絕對是近年難得一見的多產演員！

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而他曾接受《鳳凰娛樂》時被問道怎麼看待人的生和死、相聚和分離時，曾江曾講道：「死，我覺得是一個了結，我最希望就是在這個了結之前不要有太多的遺憾，這就好了。還有一個希望，我走的時候，我把我的錢都花光，這是我想的，我不是說要留給我的孩子，我給我的孩子不是錢，是想法，他們沒有想法我沒有辦法，不是每個人有想法。我希望他們有想法，所以我希望我死的時候，當然我那一半她能過下去就過下去，但是我絕對我沒有這個，我希望不是花在醫生跟醫院那裡，我不管別的，吃的也好、穿的也好，什麼不管，希望不要太多在醫院。」

曾江年屆86，依然中氣十足，思維清晰，準確講出對鏡頭的要求。（葉志明 攝）

曾江叔對鏡頭的敏感度，令全場人不得不佩服。（葉志明 攝）