曾江女兒曾慕雪透露爸爸生前心口痛　檢疫酒店要衛生署批准先開門

老戲骨員曾江昨日（27日）被發現倒斃於尖沙咀一間指定檢疫酒店房間內，終年87歲，死因仍有待確認。曾江生前經歷過三段婚姻，他與第二任妻子鄧拱璧育有女兒曾慕雪。據悉，曾江前晚曾致電曾慕雪，當時他表示自己心口翳悶及痛楚，其女婿便即時拿藥物到酒店，要求酒店員工代為交給外父。期間曾江表示肚餓，女婿亦有安排酒店送食物到房間，但不清楚藥物和食物有否送到給他。昨日早上曾慕雪致電爸爸，由於電話無人接聽，她便找酒店職員上房查看，可是卻無人應門，曾慕雪要求酒店開門，但是因為曾江是檢疫隔離人士，酒店需要聯絡衛生署後才能開門，結果發現曾江已昏迷在房中，及後更證實死亡。

資深男演員曾江，今日（27日）被發現倒斃於尖沙咀一間指定檢疫酒店房間內，終年87歲，死因仍有待確認。

曾慕雪昨日向傳媒透露，爸爸生前一直與她保持密切聯絡，隔離期間亦有跟她通電話。她指父親的精神和身體狀況都不錯，依然好精神、開心，且尚算精靈，早前亦有周圍去玩。她對於爸爸突然離世坦言感到好突然，但是認為爸爸不用受病痛之苦也是一種福氣，不用別人擔心他，也不用見到他不開心。她表示對爸爸來說，人生最緊要是去玩，食好嘢，做喜歡做的事，他最後一日都是做他人生喜歡的事。曾慕雪指爸爸之前在新加坡有工作，加上早前疫情嚴峻減少外出，便想趁此行輕鬆一下。她並未有透露爸爸的死因。至於曾江太太焦姣情緒，曾慕雪稱OK，希望大家給予對方空間和時間消化。