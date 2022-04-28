DJ Soda美國穿粗口褲搭飛機　被要求當眾除褲：從今抵制美國航空

韓國DJ界人氣女神DJ Soda（黃素熙）因為擁有集甜美性感於一身的外貌和出眾的打碟實力而深受網民歡迎，在Instagram坐擁430萬名粉絲的她近日正在美國舉行巡迴演出，然而卻在搭飛機的途中卻竟然發生被要求當眾除褲的事件，引起外界極大爭議。



DJ Soda早前在美國搭飛機的途中卻竟然發生被要求當眾除褲的事件。（Instagram：@deejaysoda）

DJ Soda在Instagram發文，講述自己於本周二（26日）由紐約飛往洛杉磯時的一段插曲，她當時本來已經坐在商務客位上，卻突然有職員拿起她的行李，並以「褲子讓人不舒服」為由要求她即時離開：「我穿着之前從美國品牌收到的這條褲子，在美國巡演了數月，一次也沒有問題地坐上了飛機。從辦理門票手續到介紹座位，坐在商務座位上，在出發前喝着歡迎飲料，突然有位男職員過來後，在沒有告訴我任何理由的情況下，不由分說地讓我把行李都拿出去，結果在我出去的飛機入口前說我的褲子『不舒服』讓我坐其他飛機，連我的團隊成員亦都被要求坐別的飛機。」而引發爭議的這條褲子由品牌RIPNDIP贊助，而且褲子上寫上了多個「FUXK YOU」的粗俗字句。

DJ Soda因為穿上了一條有「FUXK YOU」字眼的褲子而被趕下機。（Twitter：@dj_soda_）

引發爭議的這條褲子由品牌RIPNDIP贊助，而且褲子上寫上了多個「FUXK YOU」的粗俗字句。（RIPNDIP官網）

她坦言當時褲子內沒有穿任何打底褲，但由於她實在太需要搭這架飛機，並向對方表示如果她的褲子令人不舒服就可以去換褲，但卻被對方拒絕兼表示如果要繼續乘坐這架飛機只能馬上換好：「所以懷着懇切的心情在所有人都能看到的情況下我只能在飛機入口處脫褲子，儘管我脫了褲子什麼都沒穿，但他們卻諷刺我說『坐飛機前就應該脫掉』，還說因為我的褲子太令人不高興了就不能讓我坐這架飛機。」最後，DJ Soda將褲子反轉穿上終於能成功登機。

DJ Soda將褲子反轉穿上終於能成功登機。（Twitter：@dj_soda_）

DJ Soda對此感到極大的屈辱，並表示在機上整整六小時都害怕到不停發抖：「這是我8年來第一次在巡演中被趕出飛機，也是第一次在所有人面前脫褲子。如果他們一開始就不讓我上飛機，或者在說明充分理由後再讓我出去，又或者讓我用毯子遮住褲子，或者讓我去廁所換另一條褲子的話也是可以的，但這些方法都全部被拒絕了」她坦言「不能相信在這個尊重個人自由的國家美國發生了這樣的事情」，因此希望將這屈辱的經歷全部講出來：「我認為不能再讓任何人發生這樣的事情，從今以後我會抵制美國航空公司（American Air）。」

DJ Soda（左）在所有人都能看到的情況下我只能在飛機入口處脫褲子，感到非常委屈。（Instagram：@deejaysoda）

事件傳出之後，DJ Soda的經歷深受網民同情，認為該航空公司的做法實在太侮辱人，而且有種族歧視和性騷擾之嫌，力挺DJ Soda控告該間航空公司。

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