MIRROR演唱會7月25日起紅館連開十場　票價最平480最貴1280

人氣男團MIRROR十二位成員姜濤、陳卓賢(Ian)、江𤒹生(Anson Kong)、呂爵安(Edan)、盧瀚霆(Anson Lo)、柳應廷(Jer)、李駿傑(Jeremy)、陳瑞輝(Frankie)、王智德(Alton)、楊樂文(Lokman)、邱士縉(Stanley)及邱傲然(Tiger)今日(26日)齊齊現身西九文化區舉行記者會,正式宣布MIRROR演唱會2022將會於今年7月尾起舉行一連十場演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》,自2018年出道以來首度進軍紅館開騷!



MIRROR十二位成員今日出席《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》記者會公布演唱會詳情,包括票價、售票詳情,今次最貴門票為$1280,有傳黃牛飛已炒到6萬,但有鏡粉認為價公合理,認真誇張。(陳芷穎 攝)

MIRROR的紅館演唱會2022暫定日期為7月25至31日,以及8月2日至4日一共10場,票價為480、880及1280港元。門票優先訂購及公開發售詳情將會稍後公佈。

MIRROR於2018年12月於出道一個月的時候在九展Star Hall舉行一場《2018 THE FIRST MIRROR LIVE CONCERT》演唱會,並於去年5月6日至11日於同一場地連開六場《MIRROR "ONE & ALL" LIVE 2021》成軍兩周年,不過礙於當時要因應政府的防疫措施,入座率只能最多75%,當時有不少粉絲都無法買票觀看。

MIRROR於2018年12月21日於九龍灣國際展貿中心匯星舉行首個演唱會《2018 THE FIRST MIRROR LIVE CONCERT》,當時他們只出道了49日。(網上圖片)

MIRROR在去年5月舉行出道以來第二個演唱會《MIRROR “ONE & ALL” LIVE 2021》,即使兩度加場,並隨防疫措施放寬加推座位,「鏡粉」依然一票難求。(葉志明攝)

早前有消息指由於要按照政府防疫措施規定,每場預計最多只能開放七成觀眾入場,然而假如再收緊防疫措施只能容許每場五成觀眾入場,因此主辦單位曾經計劃舉行13場。如今宣布在紅館連開十場演唱會,之後會不會再宣布加場備受關注。

