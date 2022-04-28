Angelababy《風起隴西》頭4集被消失　做花瓶機會也欠奉

內地拍過不少以三國為題材的劇集，但來來去去也是圍繞戰爭謀略，打仗場面如何逼真宏大，而新劇《風起隴西》卻不在戰事上花功夫，而是講述三國的魏蜀諜戰，過程緊張精彩，劇力萬鈞，但該劇以男性視角出發，在劇中女性角色近乎無影，甚至連女一Angelababy(楊穎)在頭4集也未見出場，連做花瓶的機會也欠奉，男主角陳坤的妻子孫怡，算是最多出鏡的女演員，為男性諜戰片加添了少許溫柔味道。

由陳坤主演的《風起隴西》，講述三國諜戰。（劇照）

早前《風起隴西》釋出的預告片，Angelababy只得一秒鏡頭，而且飾演樂伎的她，妝容絕對不敢恭維，想不到正片播出，頭4集也不見baby蹤影，大部分時間只是陳坤和白宇在吹水，誓要找出潛伏在蜀國，導致諸葛亮北伐時，街亭大敗的魏國間諜「燭龍」。另一方面，陳坤飾演的白帝，是蜀國派往魏國的間諜，卻因為北伐失敗，而被懷疑變節，故事亦集中在他的身上，所以雖然baby被消失，但飾演他妻子的孫怡，卻有頗重戲分，28歲的她，是男星董子健太太，觀眾熟悉她，是因為她跟《慶餘年》的李沁撞樣，純天然加上零死角的美貌，令她在劇中非常搶鏡，觀眾甚至忘記了baby有份拍劇，連當花瓶的機會也欠奉。

孫怡在劇中飾演陳坤妻子，被指撞樣李沁。（影片截圖）

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