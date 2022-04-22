Angelababy被爆與小10歲鮮肉林一同場打機　網吧老闆揭真相

由昨晚至今日（22日），一條「baby」話題在微博熱搜榜居高不下，有網友爆料稱Angelababy（楊穎）和一名男子在網吧一起打機，並附上CCTV畫面截圖，Baby頭戴Cap帽，全黑打扮，男子身材高䠷，同樣也身穿黑色套裝，兩人一前一後，非常低調，而有網友指該男子似是演員林一，引起熱議。



不過，其後有自稱是電競館老闆的人澄清，稱Baby身邊的並非林一，而是助理。

自稱是電競館老闆的網友澄清Baby緋聞。（微博圖片）

今年23歲的林一比Baby小10歲，是國際標準舞科班出身，樣貌俊朗，身高187cm，在剛入大學時，已獲唐人影視簽約，成為胡歌師弟，2019年憑藉網劇《致我們暖暖的小時光》嶄露頭角，去年在真人騷《奔跑吧·黃河篇》第二季中擔任固定主持，曾同Baby一組玩遊戲，兩人因而熟絡。

Baby同林一曾在節目中搭檔玩遊戲。（視頻截圖）

+ 4

對此，網友紛紛留言表示：「成年人去個網吧怎麽了」、「成年，單身，只是工作後去和助理打遊戲」、「上網吧不犯法吧」等，同時也很關注CCTV畫面是如何流出：「網吧監控現在都可以隨便曝光了嗎」，認為已侵犯消費者私隱，且由畫面中男子的身形來看，似乎沒有林一高䠷，也更加壯碩，想必只是認錯。