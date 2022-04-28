與沙律張沛樂分手後重新出發　保錡想成長︰我之前做啲嘢形象負面

男子組合ERROR的保錡早前推出首支個人派台作品《猥瑣》，反應不俗。日前他到由森美、小儀和Marco主持的商台節目《早霸王》做嘉賓，大爆隊友阿Dee（何啟華）的秘密。保錡又講到他知道自己形象負面，希望會成長，「唔可以成個小朋友咁」。



保錡自知形象負面，覺得自己要成長。（IG@k_p0k1）

保錡早前推出首支個人派台作品《猥瑣》。（IG@k_p0k1）

ERROR的保錡、193（郭嘉駿）和肥仔（梁業）先後已推出個人派台歌，唯獨是阿Dee未有。保錡大爆阿Dee曾問ViuTV總經理魯庭暉︰「幾時到我出歌？」保錡笑言︰「做藝人最緊要厚面皮！」魯生巧妙地回應︰「好似古生（古天樂）咁，都要有《尋秦記》先會有《今期流行》。」不過查看資料，《今期流行》專輯是在2000年9月推出，而《尋秦記》是在2001年10月首播。

保錡鍾意Heidi（李靜儀）鍾意到找對方做MV女主角，相信好多人都知，但原來保錡在未入行前曾跟森美合作，保錡自爆曾有一段時間做「茄哩啡」，有粉絲找到二人合作的是2014年的電影《奇緣灰姑娘》，保錡（右）做森美（中）的助手。（Facebook截圖@Poki Ng Fans Club）

被主持問到保錡心裏面的創傷時，他直言︰「其實我出道咗幾年，我之前做啲嘢可能形象唔係太好，或者有啲負面，令到我都覺得今年自己唔可以再係咁，我覺得我應該要長大，唔可以再成個小朋友咁，因為可能以前覺得自己搞笑，冇乜所謂啊，其實我有段時間直頭迷失，我都唔清楚自己做緊啲咩，今年我覺得好好，花姐終於畀個機會我，圓咗個夢，開始我嘅夢想，就係音樂。」

保錡加入ERROR之後，形象搞笑且給人熱血的感覺，但於2021年年頭因疑與張沛樂（沙律）爆出三角戀而多次見報，他曾發表千字文，表示完成手上工作後，會暫停ERROR相關工作包括宣傳。其後ERROR的活動亦一度只有另外三位成員出席或以「反省中」字樣遮蓋保錡的臉部等。但他後來慢慢被解凍，現時已繼續他的演藝工作。他跟沙律亦已於今年年頭分手。

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