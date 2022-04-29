梁雪湄獲好友預祝45歲生日　外貌身材零走樣轉戰商界做旅遊KOL

曾在TVB劇集《陀槍師姐》系列中飾演四喜的梁雪湄，近年甚少公開露面，已經轉戰商界的她不時在社交平台分享旅行靚相，不但身形比昔日苗條，更成功撇甩Baby fat，被網民大讚似黎姿！即將踏入45歲的梁雪湄，近日獲好友提前為她慶祝生日，她在IG Post出一系列慶生照，網民紛紛留言送上祝福，更大讚她保養得宜，如逆齡生長一樣！



即將踏入45歲的梁雪湄保養得宜，如逆齡生長一樣！（IG@koei_koei）

梁雪湄當年憑傲人身材被選為「電波少女」的一員，過往曾參演過不少劇集，當中以《陀槍師姐》系列中飾演陳三元（滕麗名飾）的妹妹陳四喜最為人熟悉，2009年約滿離巢後曾於亞視擔任節目主持，可惜發展平平，未有突破，之後就逐步淡出幕前。

梁雪湄曾在《陀槍師姐》系列中飾演陳三元（滕麗名飾）的妹妹陳四喜。（影片截圖）

雖然演藝事業發展一般，但梁雪湄就理財有道，她將過往登台、拍劇所賺到的的錢儲起，用積蓄與朋友夾份投資開美容院。除了美容生意之外，梁雪湄亦有投資冰室，生意穩定，成績不俗。喜歡旅行的梁雪湄亦有兼職做旅遊和飲食Blogger，經常周遊列國，在社交平台分享旅遊心得，不過因為疫情關係，她唯有暫時擱置旅遊KOL的工作。現時梁雪湄不時相約好友聚會，又會一起去行山，對美容、護膚都頗有心得的她，無論身材還是樣貌都完全冇跌Watt！

無論身材還是樣貌都完全冇跌Watt！（IG@koei_koei）