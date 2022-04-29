袁嘉敏波爾多生活超歎感覺似公主　住大屋有人服侍：關燈要20分鐘

前港姐袁嘉敏早前公開炮轟鍾培生父子是人渣，怒斥有「古怪要求」，掀起一輪「經濟援助」風波，事後她選擇離開香港，到法國波爾多展開新生活。袁嘉敏在19日啟程飛往法國，中途在杜拜轉機飛巴黎，再轉機抵達法國波爾多，日前她就以英文拍片分享在當地的生活：「我已經到了一周了，這裏的生活太棒了，有一位工作人員在這裏照顧我，她會說普通話和法語，我可以跟她一起練習。」



袁嘉敏以英文拍片分享在波爾多的生活。（IG@candy_kamanyuen）

袁嘉敏透露她全程花了約31小時才到埗，並指希望早日開通直航機，將父母接到當地。袁嘉敏表示在出發當日返公司處理工作、執行李、去醫院做檢測，一直處於恐慌的狀態，因為她今次並不是住在酒店，也不是住宅或度假村，而是以「property」來形容她所住的地方：「空間非常闊落，我第一天晚上真的很害怕，單單是關掉整個房子裏的燈都花了我大概20分鐘，太多間房了。在這裏生活真的非常幸福，我每天都感覺自己像個公主，但我不會拍攝房子的內部和外部，因為我希望在法國逗留期間可以保留私隱和盡量低調，同時也尊重業主。」

袁嘉敏在波爾多住大屋，生活幸福，大讚感覺似公主。（YouTube影片截圖）

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片中袁嘉敏還剖白了自己離開香港的原因，並以塔羅牌來解釋：「我真的傷心欲絕，而且還失眠、食慾不振，我也確實尋求了專業幫助，但並沒有用。而我來這裏的目的是為了把所有消極、負面的記憶和能量都傾訴出來，希望能重拾自信、對人性的信心，盡快療愈和恢復，好好休息一下。」她亦坦言現時睡眠和食慾都大大改善，非常享受在波爾多的生活。

她透露自己在離開香港前傷心欲絕，失眠又食慾不振。（YouTube影片截圖）

希望可以釋放負能量，重拾自信！（YouTube影片截圖）

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