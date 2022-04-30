瘋狂愛上你｜劇中4大甜蜜時刻　金材昱洗脫狗屎之名獲Krystal歡心

由Krystal和金材昱主演的Disney+韓劇《瘋狂愛上你》早前已播出大結局，劇情發展一波三折，二人最終相殺變相愛，Krystal也成功把「盧狗屎」化解成功，讓男友變身超寵女友温柔情聖。今天就來重溫當中4大甜蜜時刻，再次陷入《瘋狂愛上你》的圈套之中。



Krystal和金材昱最經典一幕，必定是兩人在階梯上擁吻一幕 。（劇照）

階梯甜蜜擁吻令觀眾害羞

Krystal和金材昱最經典一幕，必定是兩人在階梯上擁吻一幕。這一吻不但互相認定了對方的感情，激情至吻出聲的戲碼更是令觀眾害羞又激動。

金材昱由「盧狗屎」變身成柔情「OPPA」 。（劇照）

由「盧狗屎」變身成柔情「OPPA」

金材昱未被Krystal打動前是尖酸刻薄的代表，因而又有「盧狗屎」的花名。可是他竟逐漸被女方的善良打動，金材昱更在一次約會中希望Krystal不要稱他「代表」，反而直稱他「OPPA」或「Darling」。

互餵食飯甜到不得了 。（劇照）

愛心飯盒兩份食，盡顯Krystal體貼一面

兩人開始交往後，Krystal上班前親自為金材昱準備愛心飯盒，盡顯超反轉的體貼一面。兩人社內拍拖不但一個愛心飯盒兩份食，情到濃時更偷偷在辦公室接吻，卻被同事撞破，貫徹劇集的搞笑風格。

兩位主角大團圓結局，相殺變相愛 。（劇照）

有愛便能互相堅持下去

劇中金材昱被奸人所害差點失去一切，幸好有Krystal一直伴隨左右，用愛支持住對方。金材昱曾講過「不要擔心我，没有甚麼事是一個親吻解決不了的」，反過來安慰女方，給對方滿滿的安全感。

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