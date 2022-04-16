瘋狂愛上你︱Krystal化身暗黑祕書報復金材昱　三大必睇入坑看點

由Krystal鄭秀晶和金材昱主演的Disney+韓劇《瘋狂愛上你》目前已播出13集，兩位主角在一輪撕殺後，互相產生愛慕之情。關係由相殺變成相愛之際又因接連事端引起了誤會，相信劇迷都非常好奇二人之後的發展。



今天就來整理一下《瘋狂愛上你》的三大看點，讓觀眾能夠全情投入這套超瘋狂愛情復仇記。

兩位主角為了角色打破既定形象。（劇照）

1. Krystal、金材昱打破既定形象挑戰黑色幽默角色

女團f(x)出身的Krystal又有「冰山美人」之稱，可是她這次卻放下形象，展出以瘋狂的肢體動作與誇張爆笑的表情向金材昱復仇，被粉絲形容是「冰山溶岩大爆發」；形象高冷的金材昱則扮失憶，變身萌系無辜男，強人反差令人讚嘆不已。

「接吻定律」發生後，兩人由相殺的關係互生情愫。（劇照）

2. 劇情高潮迭起，反轉再反轉

最新劇情講到金材昱發現Krystal與自己車禍無關後，二人的關係回到老闆及秘書。可是「接吻定律」發生後，兩人竟由相殺的關係互生情愫。同時金材昱亦發現車禍現場出現的第三者，竟然是好兄弟河俊，果然去到結局週也未能知道真相。

《瘋狂愛上你》有不少搞笑場面，意外地舒壓。（劇照）

3. 男女主角瘋狂相殺場面夠抵死

Krystal和金材昱在劇中是相殺關係，為了報仇不得放下形象，以浮誇的手段營造黑色幽默場面。大吼大叫的場面少不了外，不顧形象打架，以金材昱劇中最討厭的洋蔥和魚等作報復之用等，無厘頭又抵死的劇情為觀眾帶來不少歡笑又舒壓。

香港劇迷可以在Disney+同步追看《瘋狂愛上你》。（劇照）

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