聲生不息｜師徒對決成焦點　炎明熹單依純各有前輩力撐

由無綫（TVB）與內地芒果TV合辦的大型音樂比賽節目《聲生不息》大受歡迎，在網上引來許多話題。雖然節目集合了多位唱將級前輩引關注，不過新生一代的歌手亦不遑多讓，特別是兩位歌唱比賽出身的冠軍級人物，內地代表的單依純與香港代表的炎明熹（GiGi），兩位唱功了得更獲兩位前輩激讚邀合作，目前兩位的話題度不相伯仲，實在難分高下。

炎明熹同單依純的話題度相當高。（《聲生不息》微博圖片）

《聲生不息》雖已播畢一星期，不過節目的討論度仍在網上發酵，話題不斷。從網上的話題度及Youtube的播放率看，年輕一輩的歌手關注度比起前輩歌手還要高，從節目單曲的播放率可見，截止目前為止炎明熹演唱的《蜚蜚》共有超過100萬人點擊收看，第二位曾比特演唱的《初戀》共有超過50萬人點擊收看，第三位是葉倩文演唱的《祝福》共有超過47萬人黠擊收看，第四位則是單依純演唱的《愛與痛的邊緣》共有超過 40萬人點擊收看，前四名的點擊率出現三位年輕一輩歌手，可見大家對他們的表演是感興趣的。

炎明熹演唱的《蜚蜚》共有超過100萬人點擊收看。（影片截圖）

單依純演唱的《愛與痛的邊緣》共有超過40萬人點擊收看。（影片截圖）

當中炎明熹同單依純的成績其實落差不太大，除了點擊率相差不大之外，在第一場的得票率，前者獲得56%，後者獲得42%，對於她們的唱功不少網友是給予肯定的。另外，有兩位前輩更是各自對她們的唱功給予讚賞的，在節目初目面的時候，當單依純出現已經吸引葉倩文關注，她更主動激讚這位後輩：「我在電視上看了你八個星期，你唱得很好。」頓時令單依統大感意外：「真的嗎？」，而李玟一見到炎明熹的時候讚賞不斷：「我很期待這次跟你合作，因為你唱得太好了。」各獲得前輩讚賞，所以令網友們特別期待她們的表現。

葉倩文主動表示欣賞單依純。（影片截圖）

李玟期待同炎明熹合作。（影片截圖）

有趣的是她們二人當時在歌唱比賽時所指導的老師就是李克勤（炎明熹）﹑李健（單依純）。雖然是次節目是男女隊進行決鬥，但另一焦點絕對是可以看得出誰教出來的學生更略勝一籌。炎明熹同單依純同是00後出生的女生，又是歌唱比賽出身，入行經歷相似的她們所以令網友特別有期待感，雖然二人至目前為止還沒有嘗試過合唱對決，但根據節目有合唱的環節，不難免有機會見到她們同台。而在第二期的舞台公演賽中，炎明熹則會同楊千嬅合唱《勇》，而單依純會同劉惜君合唱《來生緣》，我們就拭目以待。

兩位冠軍級人馬的指導老師，將在下一期節目合唱。（《聲生不息》微博圖片）