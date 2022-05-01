余德丞突然宣布離巢　不滿TVB未澄清點燈續命傳聞連累家人

TVB上位小生余德丞（Dickson）近年再憑劇集《青春不要臉》人氣急升，但他竟突然在YouTube自爆已離巢，與TVB結束8年賓主關係。余德丞在片中清理在TVB的儲物櫃，更講道：「其實都啲傷感，但舊嘅唔去新嘅又點會嚟。」除此之外，他更大爆自己一直對公司未能澄清點燈續命傳聞一事耿耿於懷。

余德丞稱離巢與健康無關！（影片截圖）

事源，余德丞曾在2018年踢足球期間，突然心臟出事昏迷入院：「當時有個人出嚟話我阿媽去跪佢幫我免費點燈續命，但根本我同媽咪唔識呢個人，我哋識嘅人都冇人去搵過佢，我當時好想企出嚟，但公司認為最好嘅回應就係唔回應，最後更只係叫我答：『多謝關心，我沒有回應。』我唔明點解要咁，係啱就啱；係錯就錯，但而家咁回應，咪令其他人更多揣測，有冇諗過咁嘅決定會有影響，仲會伸延落去，以後人哋諗起我都諗起呢件事。我自己做呢行冇所謂，但我媽咪出到去人哋會點諗佢，咁係傷害一個唔係呢行嘅人。到而家我仲可以坐喺度，好多人就覺得係因為我媽咪去點燈續命。」余德丞稱事件令余媽媽備受壓力。

余德丞近年憑劇集《青春不要臉》人氣急升。（劇照）

由余德丞、丁子朗、劉穎鏇、戴祖儀等人主演的《青春不要臉》。（影片截圖）

他與伍樂怡重現《神鵰俠侶》經典一幕：

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而他回覆《香港01》時就指：「都唔係突然之間做嘅決定，考慮咗一段時間，順住自己思路走，想試下見識下唔同嘅嘢。（係咪續約條件麻麻呀？）唔關事嘅，我都33歲，真係想試吓新嘢。」

余德丞笑言自己除了對游泳、足球、羽毛球等項目比較熟悉外，有些新項目如攀登看也未看過，因此要先做做功課兼且向教練專家請教，期望能用簡單易明的方法介紹給觀眾。（陳順禎攝）

余德丞打破MIRROR、ERROR壟斷成首名入圍百大型男。（Instagram：@tccandler）