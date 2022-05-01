無綫「御用醫生」郭田葰宣布離巢　曾是醫生棄高薪厚職入行追夢

繼余德丞於今日 (1/5) 宣布離巢無綫，有無綫「御用醫生」之稱的郭田葰（Marcus）亦於今日凌晨於IG宣布回復自由身。他發文以［我係100%自由人］為題，寫道：「今日我係100%自由人 因為我已經約滿工作了13年的TVB 感謝每一位曾經給予提點和機會的前輩們 以及一眾工作伙伴(you know who you are 😉)

相信一定會有朋友問：「你唔喺已經自由身咗好耐了嗎？」 其實由2015年開始，我跟舊公司已經轉為part-time合約關係，所有電視以外嘅工作，包括：主持 、廣告、培訓等等，都喺由我或經理人親自處理同接洽。所以當時可以話係99%自由人，而今日就正式成為100%自由人了😊

從8歲開始，我就隨着父母移居到不同地方生活：星、馬、印尼、澳洲...等地，每隔幾年就轉換一次生活環境，再由零開始接觸不同的文化，學習和不同地方的人相處，學習了許多逆境生存的道理。畢業後，更由原本的「醫生」轉變為 「藝人」，似乎「轉變」已成為了我人生中不可分割的一部份😄

知道好多朋友在這幾年間都經歷或需要面對生活上的重重「轉變」，需要花時間去適應同重新學習，跳出「舒適圈」或許不容易，但各位朋友記住一定要「勇敢+樂觀+正面」去面對這些「轉變」，因為每一次的「轉變」就代表你已經更近一步邁向你嘅「理想生活」成就更好嘅你。

Never be afraid of change

Always look forward to exciting times ahead

#自由人 #自由身 #newbeginning #理想生活 #Drmarcus #郭醫生」

Marcus早前在《星空下的仁醫》又演醫生。（電視截圖）

現年40歲的Marcus在墨爾本蒙納士大學醫科畢業，24歲時正式成為醫生，後來選擇成為一名急診科醫生，曾在墨爾本的博士山醫院及馬龍達醫院工作。不過他亦熱愛唱歌和演藝工作。Marcus當年回港探父母時，因抱住玩玩的心態而報名參加2009年的香港先生選舉，當年參選香港先生時，因為外表有點似陳慧琳的弟弟陳司翰，所以他一直被稱呼為「翻版陳司翰」，雖然Marcus只獲得「現場最具人氣香港先生」獎項，但他對演藝行業開始產生興趣，加上70歲的父母希望他留港一起生活，令他最後決心放棄澳洲的高薪厚職，加入香港娛樂圈。

Marcus入行成為TVB藝人，有「御用醫生」之稱，事關可能受他入行前的職業影響，所以他大多演醫生的角色，代表作有《On Call 36小時》飾演的湯漢邦和《巴不得媽媽》的程琛等，亦有主持明珠台的節目《港生活·港享受》。Marcus入行12年，由大夫、民初劇醫生、到牙醫、手術科、婦科、急症室醫生，連同電影，至今演過至少47次醫生角色，「TVB御用醫生」的稱號絕非浪得虛名。他之前在《白色強人》中更成為劇集幕後醫生指導，為劇組提供專業意見。有不少女藝人甚至當Marcus是家庭醫生向他咨詢醫學建議。

由醫生轉變為一名藝人，放棄高薪厚職和醫生的光環，Marcus慶幸當時收入尚算不俗，不需家人經濟上幫忙。他最高峰時一年拍4套劑，又有主持《港生活‧港享受》及《娛樂新聞台》，頭3年都爆騷，一年甚至有「百幾、二百個騷」，雖然收入相比醫生仍差一大截，但算是養得起自己。

點擊下圖重溫Marcus做過的醫生角色和其他照片︰