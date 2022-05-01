樂易玲回應余德丞離巢　以公司立場感可惜︰但作為佢嘅長輩很理解

TVB上位小生余德丞（Dickson）日前突然在YouTube自爆已離巢，與TVB結束8年賓主關係。余德丞在片中大爆自己一直對公司未能澄清點燈續命傳聞一事耿耿於懷。而無綫高層樂易玲亦在她工作上的新IG出po，表明對於余德丞離開TVB，對公司來說是非常可惜，她寫道︰「Dickson年多前同我講過，32歲係男人嘅黃金歲月，好想往外闖闖，給自己摸索一下外面的世界，對公司講雖然可惜，但我作為佢嘅長輩很能理解……出去走一圈，償心願……礙於仍在隔離中，上星期五Dickson 返公司8樓辦理手續，仲坐低同經理人敍敍，我不在公司錯過了坐低同Dickson飲杯咖啡祝福一吓。#江湖四海有緣再聚 #祝一切順利身體健康 #加油」



樂易玲出po祝福余德丞。（IG@62000000callme）

不過，樂小姐就未有回應余德丞當年希望澄清點燈續命傳聞一事。事源是余德丞曾在2018年踢足球期間，突然心臟出事昏迷入院：「當時有個人出嚟話我阿媽去跪佢幫我免費點燈續命，但根本我同媽咪唔識呢個人，我哋識嘅人都冇人去搵過佢，我當時好想企出嚟，但公司認為最好嘅回應就係唔回應，最後更只係叫我答：『多謝關心，我沒有回應。』我唔明點解要咁，係啱就啱，係錯就錯，但而家咁回應，咪令其他人更多揣測，有冇諗過咁嘅決定會有影響，仲會伸延落去，以後人哋諗起我都諗起呢件事。我自己做呢行冇所謂，但我媽咪出到去人哋會點諗佢，咁係傷害一個唔係呢行嘅人。到而家我仲可以坐喺度，好多人就覺得係因為我媽咪去點燈續命。」余德丞稱事件令余媽媽備受壓力。

樂易玲又貼出余德丞的另一張靚仔相。（IG@62000000callme）

余德丞回覆《香港01》時，未有表明當年時，當年誰不希望他對外界澄清點燈續命傳聞一事。他只特別感謝樂小姐的祝福，他說︰「感恩同樂小姐共事過八年，多謝佢嘅祝福。其實我想表達嘅已經喺我YouTube影片清楚講咗。我都好感恩曾經係TVB度過咗八年嘅時光，希望學到嘅，體會到嘅，都可以學以致用，令我進步成為一個更好嘅人。」