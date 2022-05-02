雙生陌生人｜港姐季軍郭栢妍曾自爆零戀愛經驗　網民激讚清純可愛

TVB劇集《雙生陌生人》將於今晚（02/5）首播，劇集由「男神」馬德鐘和陳煒主演，講述，律師樓合夥人高收成（馬德鐘飾）在網上發現失聯多年的舊戀人俞風（湯洛雯飾）於網上徵聘與自己相似的男人作短期男伴，於是高收成就私下接觸與他外貌一模一樣的應徵者巫祺男（馬德鐘分飾），兩人更秘密協議交換身份兩週，由收成充當俞風「愛的替身」，而巫祺男則冒充高收成。



郭栢妍於《雙生陌生人》劇中暗戀何廣沛，還會昧倒追他。（《雙生陌生人》截圖 / YouTube）

《雙生陌生人》主角馬德鐘、陳煒、湯洛雯及何廣沛、蔣家旻、姜大衛、賴慰玲等電視觀眾熟悉的演員演出，其中最令人喜出望外的是，原來《2020香港小姐競選》季軍的郭栢妍於劇中已位居女配角的位置，除了劇中暗戀何廣沛（蒲亦駿飾）之外，還會在劇中大跳鋼管舞，相當令人期待！

郭栢妍仙氣look。（IG@rositakpyy）

郭栢妍經由參選《2020香港小姐競選》奪得季軍而入行，參選時更因為清純的外表而被傳媒封為「翻版周子瑜」。畢業於香港大學食物安全管理碩士的她，亦一度被評為香港小姐的熱門人選。除了長相甜美，郭柏姸本身亦相當多才多藝，在學時期已經是步操樂團團員，亦擔任過圖書館領袖生，參加過朗誦節比賽以及多次參與學界游泳比賽時曾打入八強。

參選時的郭栢妍真係Fit。（資料圖片）

參選時的郭栢妍真係Fit。（資料圖片）

入行後她的工作量並不算多，頭兩年亦只是客串參演過《青年心城之撐起青春》及《青春不要臉》，不過郭栢妍也於《你又估我唔到》、《開心大綜藝》及《明星運動會》亮相時，卻吸引了不少網民注意。郭栢妍在參選時，曾自言沒有任何戀愛經驗而成為網民討論焦點。

港姐季軍郭栢妍曾自爆零戀愛經驗。（電視截圖）

郭栢妍在《雙生陌生人》是一位見習律師，也是酒吧夜場鋼管舞女郎。（《雙生陌生人》截圖 / YouTube）

《雙生陌生人》監製林志華接受《香港01》訪問時，就表示郭栢妍的表現合乎預期，說：「TVB不嬲都會畀機會新人，只係角色啱就會搵佢做，我又唔會為個人度身訂做個角色嘅。佢（郭栢妍）啱個角色（尚意安）囉，清純可愛、有熱誠，係爭啲經驗啫。佢做到我要求嘅，佢夠努力。」

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Q：郭柏妍男友係邊個？



A：參選郭柏妍曾自言自己沒有戀愛經驗，去年曾與《愛回家》的「頭皮」吳卓衡傳過緋聞，但後來兩人均極力否認，表示兩人只是好朋友關係。

傳港姐季軍郭柏妍出pool 緋聞男友《愛回家》「頭皮」極力否認