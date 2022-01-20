青春不要臉｜郭栢妍客串演陽光妹好有初戀Feel　備受力捧劇接劇

由余德丞、丁子朗、劉穎鏇、伍樂怡、戴祖儀等主演的TVB新劇《青春不要臉》以80年代香港電視行業作為故事情景，劇中不少角色及情節都有向過往的前輩及經典作致敬，在昨晚（19日）播出的一集中，郭栢妍（Rosita）亦有客串演出。劇情講到柳德榮（余德丞飾）為了趕去見女神妍妹（伍樂怡飾）一面，在路上意外撞到妹豬（郭栢妍飾），一身校服Look的妹豬拿着檸檬茶，回眸一笑絕對令人驚艷！



散發住女神光！（影片截圖）

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Rosita亦有在IG分享花絮照，並寫道：「自中學畢業後，沒有穿過校服。」網民紛紛留言大讚她的校服造型十分清純，更充滿初戀Feel！雖然Rosita出場只有短短幾秒，但她神還原經典「陽光妹」的一幕已經令人眼前一亮！Rosita在2020年參選港姐奪得季軍後入行，外表清純、笑容甜美的她深受網民歡迎，更被封為「港版子瑜」，備受力捧的Rosita更是劇接劇，陸續參演了《白色強人II》、《雙生陌生人》、《旁觀者》、《破毒強人》等，機會多多！