無綫睇樓節目竟介紹Tyson Yoshi屋企　6000萬豪宅內部設計任參觀

一直有指人氣歌手Tyson Yoshi（程浚彥）是富二代，家住千呎豪宅。日前，有眼利網民發現無綫財經台睇樓節目《家居．築則》到訪的一個豪宅單位，內部裝修與Tyson Yoshi的家超級相似，而節目中提及的屋主背景資料也與Tyson Yoshi的符合！



Tyson Yoshi不時會在家裏打卡。（IG@tysonyoshi）

《家居．築則》介紹屋內的玄關位。（影片截圖）

畫作都一樣！（影片截圖）

早前《家居．築則》其中一集帶大家參觀位於鴨脷洲的屋苑南區．左岸的其中一個單位，該單位住了屋主夫婦和一對已成年的仔女，而兒子就從事音樂創作事業，Tyson Yoshi曾在訪問中透露自己與家人同住，所以背景資料是完全吻合。加上Tyson Yoshi不時也會在屋內自拍，他也有大量特別的藝術品收藏和掛畫等，亦跟片中的符合。節目介紹到囝囝房門口有一個唱片封套的Pop Art創作，對面有鏡可以自拍時將藝術品一影進相內，而Tyson Yoshi的確有這樣的一張自拍！客廳外連露台的設計，可鳥瞰深灣及遊艇會海景。

Tyson Yoshi的女朋友Christy也會到男友的家，特色牆跟節目中的屋一樣。（IG@c.705）

連Cushion都一樣！（影片截圖）

查看近期的成交記錄，屋苑的單位最低的成交價也要近6000萬，比起之前報道的4000萬還要多。Tyson Yoshi曾否認自己是富二代，又表示對於被廣泛報道他的家感到不自在，而屋也不是他的，是他家人的。

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