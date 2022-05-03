Tyson Yoshi女友豪宅主人房拍性感照　網友質疑欠尊重今IG刪帖

獨立歌手Tyson Yoshi（程浚彥）家住千呎豪宅，日前有網民發現無綫（TVB）財經台睇樓節目《家居．築則》到訪的一個豪宅單位，內部裝修與Tyson Yoshi的家極其相似，屋主背景資料也與Tyson Yoshi符合。隨後Tyson Yoshi承認該豪宅屬於家人，並指自己沒有話事權，但因隱私被侵犯大感無奈。

Tyson Yoshi不時會在家裏打卡。（IG@tysonyoshi）

《家居．築則》介紹屋內的玄關位。（影片截圖）

隨住節目話題度上升，Tyson Yoshi女友Christy再度成為討論對象。皆因Christy曾於Instagram分享過一張全身鏡自拍照，而該張照片被發現是於男友家人的豪宅主人房拍下。有網友質疑Christy未經主人同意便入房拍下性感照片，對Tyson家人有欠尊重。Christy今日（3日）刪除大部分Instagram照片，同時刪除了在男友家自拍的豪宅照片，只留下一個2021年12月發布的帖文，疑似因事件受情緒影響、以及為免留下證據而刪帖。

實際上，這並非是Christy首次被推到風口浪尖上。早前有網友指Christy外貌平凡，更為她冠上「靚版馬蹄露」之稱。隨後Tyson Yoshi在Instagram直播爆粗護花，反擊網友指控。

Christy被質疑未得主人同意便入主人房拍性感照。（IG@c.705）

Christy刪除Instagram絕大部分照片。（IG@c.705）

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