優酷4月劇集播放量領跑視頻平台　因有《甄嬛傳》可保一世收視？

內地4月有多套熱門劇集播出，好似迪麗熱巴、任嘉倫主演的《與君初相識》、《恰似故人歸》，楊洋的《特戰榮耀》、《且試天下》等，討論度頗高，而最大贏家，要數優酷，在燈塔（數據平台）全網正片播放市占率TOP10、貓眼全網熱度榜TOP10等榜單中，優酷均佔6席，當中有5套都是優酷的獨播劇，「優酷4月贏麻了」的話題也登上微博熱搜，引起網友熱議。



優酷4月成為各大視頻平台大贏家。（網絡圖片）

在4月各個平台的片單中，優酷前有迪麗熱巴、任嘉倫的仙俠劇《與君初相識》、《恰似故人歸》，上下集加起來歷經40多日；後有王俊凱、張譯搭檔的懸疑劇《重生之門》，兩套都有頂流坐鎮，且是不同類型，熱度一直居高不下。

其實騰訊視頻4月的片單中，有兩套楊洋主演劇集，不過《特戰榮耀》於多平台播出，分散了大量點擊率，另一套同趙露思合作的獨播劇《且試天下》則爭議不斷，包括楊洋的配音、打戲，最近還涉嫌抄襲劇集《鶴唳華亭》，以及捲入「虐馬」風波等，口碑直線下跌。

愛奇藝方面，幾乎只有鄭業成、袁冰妍主演的古裝劇《祝卿好》掀起些小水花，陳坤、白宇、Angelababy等主演的《風起隴西》於4月27日首播，但也無力挽回大勢。

據專業數據平台QuestMobile顯示，憑藉《與君初相識》、《麻花特開心》、《沒談過戀愛的我》等劇集與綜藝，優酷3月日均活躍用戶數同比增長8.67%，升幅領跑視頻行業，在3月14日至4月17日期間，優酷每周使用天數、次數亦位居視頻行業第一。尤其是《與君初相識》、《恰似故人歸》創下了多個紀錄，是優酷首套熱度破萬的劇集，在用戶規模及會員轉化上也打破紀錄，不止熱巴微博粉絲激增100多萬，更讓男主角任嘉倫的人氣更上一層樓，微博指數環比增長57%。除此之外，分別在4月29日、30日播出的《請叫我總監》、《良辰好景知幾何》也為優酷帶來不少熱度，前者是林更新、譚松韻主演的都市輕喜劇，後者則是竇驍、陳都靈合作的年代言情劇，幾乎沒有重複類型的熱劇。

然而，有網友笑言，優酷自從買了《甄嬛傳》那一日起，已經擁有一世榮華富貴。事緣爆劇《延禧攻略》、《如懿傳》等紛紛下架，近年宮鬥劇絕緣市場，加之《甄嬛傳》多年來保有良好口碑，因此即使已經過去逾10年，但劇情、角色等仍能成為熱話，很多網友不時都會重溫，為優酷帶來大量熱度。

《甄嬛傳》至今仍不時成為熱話。（劇照）