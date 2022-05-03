聲生不息 | 炎明熹內地演唱《蜚蜚》　微博粉絲暴漲逾26萬嚇親

欣逢香港回歸 25 年及無綫電視（TVB）55 周年台慶，TVB獲芒果TV 邀請協製《聲生不息》，一同為 25 年回歸添上音樂色彩；召集香港及內地殿堂級歌手與新生代唱將，重新演繹港樂經典並予以推廣，打造港樂時代唱片。



「TVB 的驕傲」炎明熹（Gigi）由於在首兩集均有亮麗表現，無論是 Solo 獻唱《蜚蜚》或是與楊千嬅合唱《勇》，均展現出悅耳歌聲及驚人潛力，成功贏盡香港及內地網民及觀眾好評；「蜚」聲內地的 Gigi，微博粉絲人數更每日遞增，由節目開播前的 6 萬攀升至 26.2 萬（截至晚上 6 時），走勢凌厲。為了回饋樂迷支持，Gigi 今日特意百忙中抽空接受無綫娛樂新聞台及《東張西望》專訪，大談自己這段期間的生活日常、有趣點滴及與家人間的感人互動。

炎明熹演唱的《蜚蜚》共有超過26萬人點擊收看。（影片截圖）

Gigi 接受無綫娛樂新聞台主持王鎮泉專訪時，以特有的「火星話」節奏分享在內地的生活點滴。Gigi 透露現時每天都以練歌及傾音樂為主，每天想吃甚麼就吃甚麼，但表演前一星期會自動向美食 Say Bye，甚有自制能力。她更大方分享今天的午餐菜單有玻璃菜、西蘭花、叉燒、鵝及魚，又自爆飲食小習慣：「鵝就只係食咗幾舊，因為冇酸梅醬！」

談到出演《聲生不息》後屢獲好評，登上微博熱搜冠軍之餘，微博粉絲人數更持續上升，對此向來謙虛的 Gigi 坦言沒有想過迴響這麼大：「非常多謝大家，我會繼續努力。啲數字係咁升，真係有啲『驚變』我！（估計想講嚇親）」之後 Gigi 談到與前輩李克勤由主理人變成對手時，她再拋出「火星金句」：「左邊係手，右邊都係手，所以心情好複雜！（泉叔：左邊係克勤？右邊係你？）男左女右，咁就啱喇。」令泉叔啼笑皆非，十分可愛！

對於相隔 2 年後終再有機會與家人重聚，Gigi 坦言既開心又感動：「第一日接媽咪放工，媽咪喺度喊搞到我都喊，爸爸媽媽同我講咗好多嘢，仲話我係佢哋嘅驕傲！」感性的 Gigi 又指今次再與家人離別時，感覺是百感交集：「本身諗住走唔會好似以前咁，因為我已經長大咗，但估唔到我仲係不斷咁滴淚。」

炎明熹及王祖藍。（節目截圖）

談到日前在其網上直播驚喜亮相的 8 歲妹妹，Gigi 笑言自覺與妹妹長得很相像，並自爆自己也傻傻分不清自己與妹妹：「最搞笑係製作組需要我小時候嘅相，點知我搞錯咗畀咗細妹張相佢哋，我一直以為係我自己嚟架喎，直到媽咪話畀我聽我先知搞錯咗，真心覺得好尷尬！」Gigi 參與《聲生不息》，家人當然全力支持，就年屆 90 歲的爺爺，亦有捧場兼給予意見，她說：「佢有提醒我唱歌時個嘴打得唔夠開，爺爺以前喺戲班做，識得拉二胡同埋打鼓，佢咁留意我嘅演出，我覺得好感動。」

炎明熹與妹妹 (資料圖片)

Gigi 是次接受無綫娛樂新聞台專訪更獲「Gi 炎粉」送上驚喜，有粉絲特意駕車前來電視城送上限量版「Gi 囡」公仔讓泉叔拿出來為 Gigi 打氣。「Gi 囡」像真度極高，招牌齊蔭及眼睛最似 Gigi，除腳板底繡了「炎」字，公仔的肚臍亦大有名堂，取「支持」的諧音叫做「Gi臍」，十分有心思。對此，有「火星女神」之稱的 Gigi 繼續腦洞大開，自爆已為不同版本的公仔取好名字：「有諗過如果出古代版，可以叫做『熹娃』；如果我變肥咗，個公仔可以叫『肥 Gi（豬）』！」