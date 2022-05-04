山河令 |疑同龔俊劃清界線　張哲瀚曬手寫信稱被人利用

憑劇集《山河令》走紅的內地男星張哲瀚，沒想到在事業的高峰期被網友翻出他昔日曾去日本靖國神社觀光的照片，還上貼一張「旭日旗」改裝車照，因此被質疑其「親日」，一夕之間遭到全面封殺。目前未能復出的他，已轉戰instagram發文，近日更上貼一張手寫信暗示被《山河令》另一男星龔俊的相關團隊利用宣傳，令他感到不快，引來不少熱議。

張哲瀚被網友質疑「親日」 。（《山河令》微博圖片﹑微博圖片）

從張哲瀚的手寫信可見，雖然他從頭到尾沒有公開龔俊的名字，但從信中的內容已明顯可知他就是直指龔俊，更以「前同事」來形容對方。他在信中表示：「我與這位前同事在結束電視劇的拍攝後，除了工作時間的必要合作，私下並無交集。」揚言從2021年6月之後已沒有任何聯絡。

張哲瀚用「前同事」來形容龔俊。（《山河令》微博圖片）

但他卻察覺自去年8月後，對方的商務團隊屢屢出現關於他本人的相關元素，令到他無法理解，當時的他亦無力干預，他表示：「這怪象背後是否還有深層事實，我相信時間會給予我們最後的答案，也相信各位的善意和判斷力。」質疑龔俊的團隊有別有用心的意圖，最後他亦拜託粉絲：「懇請見到這封信的人，尊重基本的常識同理性，不要被別有用心的勢力煽動，蠱惑去傷害我的家人和陪伴我走出深淵，親如家人的朋友們。」不少網友都激讚他夠勇敢為自己發聲，揚言會為陪伴他走下去，一起面對重重困難的。

如此巧合在同一地方﹑背景拍照。（微博圖片）

正因為如此有網友就發現過去有關龔俊的宣傳文案﹑各項代言﹑甚至日常攝影中都出現不少有關張哲瀚的相關元素，所以令大家懷疑是在抄作CP粉，進一步達到更佳的商業目的。

張哲瀚手寫信。（zhangzhehan_super3＠IG）