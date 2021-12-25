山河令｜張哲瀚疑親日盡毀事業　影視界人物出面力撐有望翻身？

憑劇集《山河令》走紅的內地男星張哲瀚，在今年8月份被網友翻出他昔日曾去日本靖國神社觀光的拍照，還上貼一張「旭日旗」改裝車照片，因此被質疑其「親日」，雖然他已立即發出道歉聲明，但仍然未能平息事件還被多間官媒接連公開批評，一夕之間遭到全面封殺。未料，相隔4個月之後，事件出現大轉機，內地中央軍委後勤保障部金盾影視中心主任李學政，在微博發文兼上貼照片，證實張哲瀚已經向警方報案作出處理，有望還自己一個清白。
李學政在貼文中指出，因為當時張哲瀚事件鬧得非常大，過去幾個月他受到好多痛苦同委屈，曾經走過其他地方公安機構，但因為強大的網絡暴力同輿論未能受到警方處理，他失去了一個正常公民擁有法律救濟的渠道。但最近經過法律專家的論證，認為該事件是屬於典型的惡意誹謗侵害行為，已經構成刑事案件的基本要素，認為國家力量應該介入亦完全可以介入。
所以有關單位就鼓勵張哲瀚到北京警方報案，而在24日北京市公安局朝陽分局終於正式受理他的報案。李學政在文中表示:「這有望成為刑事案件調查的開始，民事訴訟也即將開始。」強調不放過一個壞人，亦不冤枉一個好人。而上貼一張手拿「受案回執」的文件正是張哲瀚本人，李學政在留言講道：「這個手指頭就是張哲瀚本人的，從這個指頭上可以看出曾經的磨難和委屈！」用行動力挺張哲瀚。
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