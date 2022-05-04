直播回應「比章子怡漂亮」　汪峰遭前女友葛薈婕炮轟：會記恨一世

國際影后章子怡於2015年與內地歌手汪峰結婚，並育有一子一女，連同男方與前女友所生的長女汪曼熙（小蘋果）一起生活，幸福美滿。日前，小蘋果生母葛薈婕開直播與網友互動，毫不避忌談章子怡與汪峰的話題。



章子怡與繼女小蘋果的關係非常好。（微博@章子怡）

有網友在直播時留言，指葛薈婕比章子怡漂亮，她大方回應：「別別別，我真的是希望你們不要去比較，我覺得比較這個東西是沒有任何意義的，就是接觸的事情和那什麼是不一樣的，所以呢，不要去比，沒什麼好比的。」其後，有網友提及汪峰，葛薈婕表示：「16年了，16年如果我還走不出來的話，那是不是也會太那個什麼了。」言語間透露早已放下過去，「但是我對那個人是對那個誰是不行的，我會記恨他，煩他一輩子，不會給他好臉看。」

今年35歲的葛薈婕2004年獲得法國皮爾卡丹國際模特大賽亞軍而備受矚目，晉升國際名模之列，同年與汪峰交往，18歲未婚誕下女兒小蘋果，但直到女兒6歲汪峰才為女兒報戶口，還特別做了親子鑑定，被女方痛斥其虛偽。2014年，葛薈婕突然宣布與年長12歲的富商劉政旭結婚，同年產子；2016年，葛薈婕被影到與一位27歲高富帥男子尚宇昇在家共處5小時，同年還因涉毒被警方帶走並行政拘留，一個月後離婚，並與尚宇昇分手，情路坎坷。而汪峰與章子怡結婚之前也有兩段婚姻，2003年與齊丹結婚，2004年離婚，其後2010年至2013年與康作如有一段婚姻，並育有一位女兒，現在與章子怡步過七年之癢，兩人仍然非常相愛。

葛薈婕表示會繼續模特事業與直播帶貨。（微博@葛薈婕Ge）