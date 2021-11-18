章子怡等三代謀女郎同場　周冬雨成全場唯一「時尚災難」？

Louis Vuitton 2022春夏成衣系列昨晚（17日）於上海舉行，秀場依照品牌10月在巴黎盧浮宮的場景打造，大小各異、高低錯落的水晶吊燈營造華麗氣氛，宛如一場盛大的舞會。今年正值創始人Louis Vuitton先生200周年誕辰，上海秀場除了沿用巴黎秀場的43套造型外，還特別為上海大騷設計了19套全新造型，同樣有刺繡、廓形剪裁、牛仔、皮革、薄紗等元素，根據中國消費者的喜好特點進行了全新的調整。



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今次受邀參與看騷的明星也非常多，包括品牌代言人劉亦菲、周冬雨，品牌大使龔俊、朱一龍、迪麗熱巴、鍾楚曦、金晨，楊超越與品牌摯友歐陽娜娜，還有Janice Man、劉嘉玲、舒淇、章子怡等都有出席，大家身穿Louis Vuitton 2022度假系列不同風格的服飾，展示出自己的個性。當中熱巴、劉嘉玲、劉亦菲等都選擇了中性造型，尤其是劉嘉玲，一身美式軍樂隊制服搭配利落短髮，帥氣有型，令人一秒想起「流行巨星」米高·積遜（Michael Jackson）。

劉嘉玲一身帥氣造型亮相。（VCG）

另外，三代謀女郎章子怡、周冬雨、劉浩存也罕有同台，劉浩存的皮革裙中規中矩；周冬雨一身珠片流蘇裙顯得頭大身小，瘦小的身材難以支撐整個造型，可謂當晚的「時尚災難」；而章子怡的全黑裝扮搭配黑白拼接外套比起兩位小輩更加出眾。

周冬雨幾乎每次的紅地氈都很「災難」。（VCG）

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