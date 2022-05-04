炎明熹拎《聲夢》獎座北上探父母　令媽媽哭成淚人：搞到我都喊！

炎明熹（Gigi）最近在無綫（TVB）與芒果TV聯合製作的歌唱節目《聲生不息》表現亮眼，無論是翻唱陳僖儀作品《蜚蜚》還是與楊千嬅合唱《勇》，均令人喜出望外，香港和內地觀眾一致好評，微博粉絲人數更激增數倍，非常犀利，而她昨日（3/5）亦有接受TVB娛樂新聞台主持王鎮泉訪問及《東張西望》主持容羨媛訪問，大談參賽期間的生活日常，以及與家人間的互動。

炎明熹接受兩個節目訪問：

談到參加《聲生不息》後屢獲好評，登上微博熱搜冠軍的同時，微博粉絲人數亦不斷上升，向來謙虛的Gigi坦言沒有想過迴響這麼大：「非常多謝大家，我會繼續努力。啲數字係咁升，真係有啲驚。」提到與前輩李克勤的關係由《聲夢傳奇》的主理人和學員變成《聲生不息》的對手，她便大拋金句：「左邊係手，右邊都係手，所以心情好複雜。」盡顯「火星」本色。

炎明熹在訪問中盡顯「火星少女」本色。（電視畫面）

而講到事隔兩年終有機會與家人重聚，Gigi坦言既開心又感動：「第一日接媽咪放工，媽咪喺度喊搞到我都喊，爸爸媽媽同我講咗好多嘢，仲話我係佢哋嘅驕傲！」她又指自己今次再家人離別時百感交集：「本身諗住走唔會好似以前咁，因為我已經長大咗，但估唔到我仲係不斷咁流淚。」

炎明熹拎獎座探親，媽媽哭成淚人。（電視畫面）

至於日前在網上直播中大曬八歲妹妹，Gigi笑言自覺與妹妹長得很像，又笑指自己也分不清自己與妹妹：「最搞笑係製作組需要我小時候嘅相，點知我搞錯咗畀咗細妹張相佢哋，我一直以為係我自己嚟，直到媽咪話畀我聽我先知搞錯咗，真心覺得好尷尬！」另外，她又指父母之外，年屆90歲的爺爺也有睇她亮相《聲生不息》：「佢有提醒我唱歌時個嘴打得唔夠開，爺爺以前喺戲班做，識得拉二胡同埋打鼓，佢咁留意我嘅演出，我覺得好感動。」

炎明熹曝光8歲妹妹正面 同樣齊蔭頭超可愛被稱為「小Gigi」

炎明熹與妹妹。（直播畫面）

另外，Gigi亦透露北上後每日以練歌及傾音樂，雖然想食什麼就食什麼，但表演前一周都會主動戒口，她亦有分享之前的午餐，除了玻璃菜、西蘭花，還有叉燒、鵝及魚：「鵝就只係食咗幾嚿，因為冇酸梅醬！」