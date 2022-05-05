棒棒堂有機會重組開演唱會？　小煜表示與五位團員大家有共識

台灣組合棒棒堂前成員楊奇煜（小煜）於2005年參加台灣選秀節目「模範棒棒堂」出道，小煜與莊濠全（敖犬）、廖亦崟（威廉）、劉峻緯（阿緯）、廖允杰（小傑）和邱勝翊（王子）六人組成團體「棒棒堂」，風頭一時無兩。六人於2006年12月2日正式出道，2008年更登上小巨蛋舞台開演唱會，2009年更在香港紅磡體育館舉辦「我是傳奇」巡迴演唱會。

當時棒棒堂紅極一時，青少年紛紛模仿他們的髮型，稱為「棒棒堂頭」。

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好景不常，2010年鬧出分家風波，小煜與敖犬、威廉和阿緯留在原公司金牌大風重組Lollipop F，而小傑和王子則簽約傳奇星娛樂，與當時經理人張世明（Andy哥）打天下。但隨着時間飛逝，Lollipop F四人都各有發展，敖犬在內地繼續演藝事業、威廉在台灣當綜藝節目主持、阿緯則半離開娛樂圈當商人，而小煜則在舞台劇及音樂方面發展。

「Lollipop@F」4子已經很少同台演出。（網上圖片）

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小煜提到以前來香港時，多數以工作為主，而且會有大量粉絲跟隨，未能夠好好在香港逛街。小煜是第二位成為人夫及奶爸的成員，緊隨着阿緯，最近更成為兩子之父，身為「女兒控」的他體諒老婆生產的痛苦，所以不想再生了。

「小煜」楊奇煜 （IG@yangchiyu）

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而大家最期待的就是他們六人會不會重組棒棒堂，再一次合作開演唱會，小煜鬆口表示會探討一下，也超級想來香港開演唱會，但也要跟五位再商榷一下。

棒棒堂當年在香港舉行演唱會時，曾爆出「咪嘴」疑雲。（fb圖片）

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