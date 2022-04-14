台灣男團JPM再聚頭表演經典歌曲　希望有機會再合體組棒棒堂

曾經迷倒不少少男少女的台灣偶像男團「JPM」，於2011年成軍，最後一次公開演出是2016年的最強音演唱會，一轉眼已經6年，三人已由當年的鄰家男孩變成輕熟男。「JPM」兩名成員曾是紅遍亞洲的「棒棒堂」成員，棒棒堂當年由莊濠全（敖犬）、楊奇煜（小煜）、廖亦崟（威廉）、劉峻緯（阿緯）、廖允杰（小傑）和邱勝翊（王子）六人組成，2008年六人踏上小巨蛋開演唱會，2009年更踏上令眾歌手羨慕的香港紅館開演唱會，風頭一時無兩。但於2009年底六人經紀約到期，小傑和王子二人轉投經理人張世明與陳建洲合作投資的傳奇星娛樂，敖犬、小煜、威廉和阿緯則繼續留在金牌大風，六人在2010年羅志祥法舞天演唱會香港站作最後合體舞台，從此六人正式分家；2011年小傑、王子和邱宇辰（毛弟）三人再組男團「JPM」繼續發展。

JPM (ig@prince_pstar)

JPM三人睽違6年終於合體，受邀擔任台灣最新選秀節目《原子少年》當助力導師，在導師合作賽上和地球組成員合作經典歌曲《那不是雪中紅》，三人的默契依舊，三人接受台媒訪問時透露，今次因為《原子少年》而和弟弟們一起練舞，彷彿回到當年的團體生活，想起當年稚嫩的自己，感受非常特別，而且像重新認識這首歌。三人接受訪問時還透露，今時今日和這班弟弟們一起練習，會回想起當年也是選秀節目出身的自己，相比之下現今的弟弟們很幸福，因為資源和配備等都很棒，更給予弟弟們一番建議：真實做自己，不要被偶像框架所局限。三人由當日稚嫩的男孩升級至老師，坦言不習慣被叫老師，但於排練時三人依然傾囊相授，希望自己的經歷能夠幫助一群弟弟，助他們迎向演藝事業。

JPM受邀擔任台灣最新選秀節目《原子少年》當助力導師 (ig@prince_pstar)

台灣曾經有不少輝煌男團，JPM三人被問到如何能保持團魂？三人都說：是一點一滴累積回來的，一起征戰過、經歷過、表演過，才會有團魂形成。再被問到粉絲們都很期待六人能夠合體再辦演唱會，王子說：「我自己也很期待，希望有這個機會再一起表演給大家看！」這次JPM的合體就當是為了之後棒棒堂再重聚而作練習吧。小杰則笑著問王子還跳得動嗎？相信很多曾經迷過他們的粉絲都在等那一天，因為大家都知道「我們之間轉了一大圈，相同的終點會發現，所有的心願會實現。」

棒棒堂成員 (ig@prince_pstar)

當年的分家事件後，要再找到六位成員同框的照片真的很難，經歷數年後，六人終於在當時選秀節目的製作人婚禮上聚頭。六位成員各有各忙，有人繼續演藝生涯、有人從商，成員中亦已有兩位已當人夫及爸爸，各有不同的發展，但仍然會每月一聚，聯繫感情，這種革命情感，應該就是「團魂」？

不時會聚會 (ig@prince_pstar)

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