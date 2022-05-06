TVB娛樂主持疑不知姜麗文母親早逝　賴彥妤追問點慶祝母親節被轟

每年香港小姐及藝員訓練班，為TVB注入新血，不少新面孔會被安排擔任主持工作汲取幕前經驗，但主持經驗不足以及訪問前未做好資料搜集，不時鬧出笑話。繼早前黃婉恩將馬時亨喚作「馬善行」兼忘記林子祥名字後，近日另一主播賴彥妤，竟向姜麗文追問打算如何跟媽媽慶祝母親節，被網友大罵無禮。

處境劇《愛回家之開心速遞》昨日舉行宣傳活動，主題是「世上只有媽媽好」，提早跟網友們一齊慶祝母親節。（影片截圖）

姜麗文從泰國返港出席《愛回家之開心速遞》宣傳活動，娛樂新聞台派出賴彥妤採訪，她竟向Lesley追問：「就嚟母親節啦你剛剛返香港，有無計劃點慶祝呢同媽咪？」事實上Lesley父母早已離異，生母梁盛子在她一歲已離家，Lesley曾透露爸爸秦沛為爭撫養權耗盡全副身家一手養大兩兄妹：「親生媽咪在我1歲前她已經離開，我不會嬲，但真的對她沒有任何感覺。」2016年梁盛子在加拿大因腦溢血猝逝終年60歲，據指Lesley和哥哥姜文杰都未有前往當地奔喪。

姜麗文曾窮得連士多啤梨都買唔起 憶秦沛爭撫養權耗盡全副身家

娛樂新聞台主持賴彥妤竟向早已丁母憂的姜麗放追問：「就嚟母親節啦你剛剛返香港，有無計劃點慶祝呢同媽咪？」（影片截圖）

賴彥妤提問後曾一臉惶恐望向鏡頭外，相信有同事提醒她不應提出此問題，幸好姜麗文落落大方回應：「母親節會同爸爸一齊慶祝，因為都有好幾年爸爸做單親，今年因為爸爸喺香港，所以會喺哥哥屋企煮餐好嘅畀佢食，同埋我都DIY咗嘢送畀佢。」對此不少網友留言大罵賴彥妤未有做足功課，提問相當無禮，又大讚姜麗文表現大方。

賴彥妤向姜麗文發問後，一臉惶恐望向鏡頭外，疑似有人提醒問錯問題。（影片截圖）

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加入TVB未到一年的賴彥妤現年27歲，畢業於英國高雲地利大學法律系碩士，有兩個碩士同深造文憑學位，參選時有「英國學霸」之稱。曾參選《2014中華才藝小姐（香港區）》、英國華裔小姐等，2020年曾參選港姐但落選收場，2021年捲土重來，奈何首輪已被淘汰無緣進入準決賽，但最終仍獲TVB羅致簽約，現主力擔任娛樂新聞台主持一職。

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