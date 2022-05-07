聲生不息 |炎明熹曾比特同是「汕尾人」　唱歌出色令同鄉感驕傲

無綫（TVB）與芒果TV合辦的歌唱比賽《聲生不息》大受歡迎，其中香港代表曾比特（Mike）的表現相當出色，掀起內地網友不斷對他感興趣，甚至瘋狂搜索他過去的作品欣賞，對他的歌藝有讚無彈。而進駐「小紅書」短短日子的Mike，粉絲追蹤人數目前破1.5萬，相當厲害，近日更心情大好光宗耀祖回家鄉「汕尾」，引起許多同是老鄉的網友大喊歡迎，直言他絕對是衣錦還鄉。

曾比特因為《聲生不息》而成功打入內地市場。（《聲生不息》微博圖片）

《聲生不息》目前只是播出兩集，曾比特的話題度比起其他前輩歌手還要高，而他兩次演唱的歌曲，更在youtube的點擊率比起前輩歌手還要高，截止目前為止《初戀》有逾130萬人收看，同林子祥合唱的《單車》逾60萬人收看，其中前者更勇奪「最受歡迎金曲之全場排名第一歌曲」，可想而知大家是多麼欣賞他的歌聲。

《初戀》有逾130萬人收看。（影片截圖）

而適逢《聲生不息》錄音工作時間還未到來，一眾歌手都處於休息的狀態，日前炎明熹（GiGi）就回家廣東「汕尾」見家人，同父母重聚令她感到開心。而不講不知Mike的家鄉同樣在「汕尾」，見他在「小紅書」上貼多張照片，他寫道：「歸家，開心。陽光明媚，適合出行。」並現身在寫有「鮜門站」的字眼下開心舉V合照，而該站又稱是汕尾南站，所以網友們從而直指「汕尾」應該就是Mike的家鄉。

曾比特近日出行去了「汕尾」。（小紅書截圖）

回到「汕尾」的Mike瘋狂捕捉家鄉不同風景，在舊色住宅內拍照，又到小河邊旁玩耍，整個人似乎玩得不亦樂乎。而不少來自「汕尾」的網友眼見他回到「汕尾」都相當開心，甚至於有網友發現同他是來自同一個鎮，直言Mike是同鄉人好開心，更激讚他今趟是衣錦還鄉。最令網友意想不到的是GiGi同Mike同樣家鄉在「汕尾」，想不到「汕尾」唱歌這麼的厲害。

似乎玩得好開心。（小紅書截圖）