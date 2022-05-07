Bob分析40歲仍單身性格一定有嚴重缺陷　胡定欣成下個撮合目標

阿Bob（林盛斌）一向有「金牌媒人」之稱，圈中人緣甚廣的他曾自爆近十年八年內總共撮合過起碼8至10對情人，如朱慧敏與心臟科名醫陳良貴、張秀文與金融才俊王大權、風水師陳定幫和他的太太等。不過，他最近上陳敏之個人YouTube Channel 大吐苦水，稱金牌媒人唔易做！

二人相識二十多年。（影片截圖）

阿Bob講道：「嗰十個八個成功曾經經歷過無數嘅歷練，先可以有呢個成績，唔容易㗎，大把係約到出嚟係唔得。」經過他深入的調查更得出一個結果：「去到40幾歲都仲係單身或者30鬆啲仲係單身嘅男女，性格一定係有嚴重缺陷先會Single。（你覺得係咩缺陷？）例如係口不對心，話唔使靚嗰啲，扮咩呀？咪又係要樣靚、波大同腳長。女仔話唔使有錢，人哋揸架咩車出嚟又係到鄙視，收皮啦我心諗。」

阿Bob相當敢言！（影片截圖）

夠Bob成功撮合Sammi和「皮草太子爺」王大業的堂弟王大權（Billy）。（IG@sammicheung926）

媒人Bob充當外父角色，為朱慧敏戴頭紗拖住佢入場，將佢交到新郎陳良貴手上。（受訪者提供）

阿Bob天稱條件好的要求還算合理，但到30歲至40歲仍單身而本身個人條件不太好的要求就並不合理：「男嘅又話人蛀牙，女嘅又話對方個樣唔夠精神，個樣又蠢，我已經好盡力去幫你，我唔係話一定要得，但你覺得佢今日着嘅唔靚又臭，人哋會沖涼㗎嘛，咪教佢沖多啲涼囉，可以進步。」他又稱明白眼緣很重要，但亦稱眼緣絕對可以慢慢越睇越順眼！

Bob已成為愛情專家！（影片截圖）

Bob大讚胡定欣！（影片截圖）

而阿Bob稱下一個目標就是視后胡定欣：「下一個我一定要搞掂佢就係胡定欣，佢一定得㗎！（佢真係一個好女仔，又孝順、靚嗰啲唔使講……）獨立，唔使你養（做嘢又專心），我問過一啲男仔，啲人會同我講『會唔會好惡？』覺得佢眼神凌厲，眉毛粗，嗰下怒瞪嗰下會攝走你，但佢嗰種溫柔、可愛同女性化係好正，當然我都知定欣會有要求，啱唔啱眼緣同傾唔傾到計……我會努力㗎，胡定欣，你等等。」