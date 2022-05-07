菲律賓少女撞臉Jennie@BLACKPINK意外爆紅　即時遭網絡欺凌急刪IG

韓國人氣女團BLACKPINK擁有龐大粉絲，每一位團員對粉絲來說都是女王般的存在。但是近些時間有一位素人因長得像Jennie在爆紅同時，也引起不少批評聲浪。



網友稱讚她像Jennie的姐妹

外媒指出這位素人，是一位來自菲律賓的女孩，她經常在TikTok及社交平台拍攝模仿偶像的舞蹈影片廣受討論。但大家真正注意的原因，幾乎都是因由她長得像Jennie，甚至有許多網友說跟她像姐妹。

【圖輯】你認為這位菲律賓素人與Jennie@BLACKPINK似樣嗎？（點圖放大看對比照👇👇👇）

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的確滿像？

仔細一看，圓圓的臉和略帶慵懶的眼神確實有幾分相似，倘若化上妝可能會更接近本尊。不過長得像不像都還是個人主觀，有人讚賞自然也有人否認，說她和Jennie相差甚遠。

惡毒流言四起

究竟像不像Jennie每個人心裡都有一個標準，但令人意外的是，想不到網友竟直接的人身攻擊，比如：「不夠資格」、「回家洗洗睡」、「別再出來丟人」等留言，還有一些過分惡毒的字眼這裡就不方便放上來了。

目前這位菲律賓女孩的社交平台已關閉，原因或許是承受不了網路抨擊，不過她也作為Jennie的粉絲之一，想模仿偶像展現自己的美也很正常。目前盼望大家不認同也不要人身攻擊，因為沒人知道當事者承擔的「言論壓力」有多重，也可能會發生無法挽回的事。

【同場加映】外國粉絲選2022最美韓國女偶像 Lisa跌出頭十名、冠軍三度冧莊（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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