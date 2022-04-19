美籍韓裔KOL因撞樣BLACKPINK Rosé遭網民恐嚇！連真地址都被起底

倘若外貌與屬於BLACKPINK的Rosé相似，你會開心還是擔憂呢？儘管Rosé外貌出眾、精彩的歌曲展現又讓群淪陷，但一名美籍韓裔KOL「Allissa Shin」卻因為長相激似Rosé的關係，除了造成人身威脅外、也遭惡意人士肉搜住家地址等訊息。



因為就在日前，在instagram擁有近40萬人次追蹤者的Allissa Shin連續發布多則限時動態，顯示有惡意人士除了脅迫另外一名網友做出傷害自己的行為外，也在文字上表示他也將會對Allissa Shin做出同樣的事情。對此，Allissa Shin則沈痛回應道「我感到非常心痛，因為我不知道他（指網友）正承受如此可怕的一切。」

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從惡意人士和網友的對話上看來，他除了是要該名網友傷害自己外、也以襲擊Allissa Shin的畫面做為要脅。儘管Allissa Shin在後續表示自己平安無事、並無遭受到任何傷害，但這名惡意人士的對Allissa Shin的肉搜、以及知曉其住家地址的行徑，使得她已經報警處理外、也呼籲自己的粉絲們保持警戒，切勿受到惡意人士的傷害。

其實早在2020年時，Allissa Shin就因為激似Rosé的外貌、讓她惹上閒言閒語。雖說她曾表示「自己不像Rosé，也沒有想要跟她一樣」，但Allissa Shin同樣講到「但假如有人會因為我長得像他們的偶像而感到興奮，那我也會很開心」。

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