TVB年報曝光董事酬金　曾志偉位列高層李寶安離職都穩袋過百萬？

電視廣播（0511）（TVB）日前發布了「電視廣播有限公司二零二一年周年報告」，當中披露了董事局組成及其委員會的成員，同時亦令一眾董事的酬金曝光，前副主席兼執行董事李寶安2020年的酬金高達963.4萬港元，雖然他在去年5月27日正式退任，但原來他去年亦穩袋過百萬！



電視廣播（0511）（TVB）日前發布了「電視廣播有限公司二零二一年周年報告」。

主席許濤的董事酬金為146.6萬港元。

最新年報（2021年度）披露，主席許濤的酬金為146.6萬港元，大股東黎瑞剛的酬金為46.5萬港元，而李寶安辭任後，先前就其未歸屬服務期間確認的相關以股份為基礎的支付於年內撥回，他的酬金由2020年的963.4萬港元減少至176.8萬港元。

李寶安在去年5月27日正式退任。（資料圖片）

而去年年初重返TVB擔任副總經理（綜藝、音樂製作及節目）的曾志偉，在去年9月獲委任為總經理（節目內容營運），現時他除了全面負責無綫電視的主要內容營運，包括各類內容（綜藝、合拍劇、音樂）的製作，以及節目採購及策劃之外，身為高層管理人員的曾志偉在今年1月1日獲委任為行政委員會新成員，亦是旗下多家附屬公司之董事局成員，可見地位超然，不過年報就未有披露他的薪金。

曾志偉在去年9月升任無綫總經理（節目內容營運）。（視覺中國）

身為高層管理人員的曾志偉在今年1月1日獲委任為行政委員會新成員。

回顧曾志偉入行至今奮鬥史：

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