姚瑩瑩曾因密密接劇捱到周身傷　近照暴瘦雙頰凹陷惹粉絲擔心

姚瑩瑩近年憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中Helen姐一角而深受觀眾歡迎，早前她與一眾演員齊齊出席劇集宣傳活動，並在IG上載了一系列現場照，相中身穿紅色衫襯淺色外套的她打扮休閒，她更與一眾拍檔開心合照，心情大靚，但不少網民都留意到姚瑩瑩今次出鏡消瘦了不少，不但回復纖細腰身，下半身亦不再腫脹，但笑起來法令紋明顯，看起來頗為憔悴，網民紛紛留言指她瘦了不少，並認為「瘦咗反而顯老」，擔心她的健康狀況。



姚瑩瑩近年憑TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中Helen姐一角而深受觀眾歡迎。（YouTube影片截圖）

明顯消瘦了不少。（IG@eileenyeow）

其實姚瑩瑩早在今年年初出席台慶頒獎禮時已經大騷修身成果，當晚身穿銀色吊帶裙的她狀態Fit爆，但當時仍有肚腩，腰部線條不明顯，她在接受傳媒訪問時分享獨門減肥方法，她表示一直都想減肥，但就用錯方法，令身體愈來愈水腫，體重不減反增，更出現關節問題，之後她聽從醫生建議，不再嘗試生酮飲食，並回復正常飲食，食足三餐，有飯、菜、肉，但就少油同少糖，還戒了老火湯，成功減了10kg（約22磅）。

姚瑩瑩在今年年初出席台慶頒獎禮時已經大騷修身成果。（IG@eileenyeow）

姚瑩瑩在劇集《尋秦記》中飾演的朱姬嫵媚俏麗。（影片截圖）

選美出身的姚瑩瑩在加入TVB後備受力捧，更被封為「TVB五美」之一，她在多部劇集包括《天地豪情》、《壹號皇庭V》、《尋秦記》等中都有出色演出。2011年姚瑩瑩未婚產子，獨力撫養兒子的她密密工作，結果捱到周身傷，早年拍《廉政追擊》時跌傷膝患復發，拍《全職沒女》時因腰痛延遲就醫，導致尾龍骨第三節移位和軟組織突出，之後她又弄傷了頸部軟骨，導致軟骨移位塞淋巴，因全身勞損不能做劇烈活動，令她身形腫脹。從姚瑩瑩的近照所見，她的身形明顯細了幾個碼，但就有網民認為過瘦，並留言表示希望她注意身體健康，好好照顧自己。

一直獨力撫養兒子。（IG@eileenyeow）

因密密接劇捱到周身傷，不能做劇烈活動，令她身形腫脹。（影片截圖）