鍾麗淇罕談與梁榮忠8年情　被背叛曾想補救冇怨恨：再見亦是朋友

現年45歲的鍾麗淇（Margaret）在2010年與中意混血兒男友Nardone Ruggero結婚，兩人育有兩名愛女，一家四口幸福美滿。不過在遇到老公之前，Margaret與梁榮忠之間有一段長達8年的戀情，但因男方被爆偷食朱慧敏，雙方最後分手收場。近日Margaret在港台節目《舊日的足跡》中鮮有提及與舊愛梁榮忠的8年情，並表示兩人再見亦是朋友。



鍾麗淇（Margaret）與老公育有兩名女兒。（IG@yogachung)

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Margaret與梁榮忠因合作拍攝TVB劇集《刑事偵緝檔案》而擦出愛火，兩人更發展到同居關係，雖然他不時與女星傳出緋聞，但Margaret都選擇沉默，直至2005年梁榮忠被爆與朱慧敏在車上發生親密行為，朱慧敏落車時更衣衫不整，令「車震事件」曝光，梁榮忠亦因而形象插水，被外界封為「世紀賤男」，而Margaret亦狠心斬斷8年情。對於前度，Margaret表示：「完全冇hurt feeling，生日都會互相WhatsApp，每樣嘢都係整定，事情發生之後，試過想補救，但其實唔可以勉強，我決定要向前行。」

Margaret與梁榮忠因合作拍攝TVB劇集《刑事偵緝檔案》而擦出愛火。（影片截圖）

朱慧敏在去年10月與心臟科名醫陳良貴結婚。（受訪者提供）

Margaret在2008年離開TVB，外界認為她是不想再見梁榮忠，但她在節目中就解釋指自己本來對工作充滿熱誠，但當時流行「飛紙仔」，對她是很大的挑戰，因演出時不明白劇情，令她覺得沒趣所以才離開公司。雖然曾被梁榮忠背叛，但Margaret就非常豁達：「我唔會怪佢，亦唔會覺得佢做錯事，呢條係佢嘅路，但選擇就係分開行，咁樣我會覺得舒服啲，我唔知佢嘅感覺，我要行自己嘅路。再見亦是朋友，我當佢係朋友，有乜嘢需要我會盡幫，不過就從未試過。我唔會block咗佢，因為我覺得佢唔係壞人，佢係一個好人。」而梁榮忠近年身兼電台節目主持、演員、導演、編劇及戲劇導師多職，除了口才了得之外，他亦曾憑執導微電影獲獎，更是圈中少數擁有雙碩士學位的藝人！

李克勤同梁榮忠都已變「中佬」一族。（IG@hacken1206）

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