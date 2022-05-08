吳業坤閃婚老婆身份曝光　27歲日本新聞之花曬婚照剖白嫁坤哥原因

現正身在日本的吳業坤 (坤哥) 昨晚（7/5）深夜突然於社交網站宣布結婚，他在帖文中寫道：「想簡單地同大家講一聲，小弟結婚了，感覺好微妙，一直都覺得自己仲係小朋友咁，唔知道幾時先叫大人，可能調番轉要比佢照顧番，但往後嘅日子，我會努力去守護，現在的我好幸福，謝謝大家一直以來嘅愛護及包容，接下黎都請繼續多多指教，最後，暫時關於她的事情都想留一點空間，日後再介紹給大家認識，謝謝大家！」雖然坤哥並沒有透露老婆的身份背景，不過坤嫂已火速被網民揭真身。有報道指他與日本女友拍拖幾年，近年常常去日本就是因為要見女友。

據悉，坤哥老婆是一名日本女生，有指她是現年27歲，名叫濱口愛子 ( Aiko Hamaguchi ) 的日本演員，出生於日本兵庫縣。Aiko樣子清純甜美，身高164cm，大學畢業的她曾任職記者，樣貌出眾的她更是新聞之花，她又熱愛烹飪，絕對是入得廚房，出得廳堂。有網民發現Aiko於5月1日在社交網Twitter宣佈自己於上月結婚的消息，並會將生活基地由日本轉移至海外，看來她婚後會隨老公坤哥來港生活。而坤哥早於前年已在屯門置業築愛巢。Aiko更剖白了她嫁給坤哥的原因：「第一次喺海外生活，一個新環境及新開始，我想同一個總係令我開懷大笑嘅愉快夥伴一齊，邊行邊互相扶持。」

Aiko還在Twitter post了兩張婚照，但她就用花花圖將老公的樣子遮住。不過眼利的網民就看得出婚照中新郎露出的耳朵形狀，以及耳骨上的墨，都跟坤哥的一模一樣。坤哥post他和老婆的合照中，他老婆所穿的花裙，即使只有背影，亦被認出是Aiko早前在社交平台post過的一張馬場照中，身上所穿着住的裙子。在自坤哥公佈結婚後坤嫂即將Twitter Set了Private。有消息指坤哥計劃下星期返港，未知坤嫂可會隨行。

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