吳業坤娶日籍妻樂易玲IG發文恭賀　陪伴走過高山低谷：大個仔了！

現正身在日本的吳業坤 (坤哥) 昨晚（7/5）深夜突然於社交網站宣布結婚，他在帖文中寫道：「感覺好微妙，一直都覺得自己仲係小朋友咁，唔知道幾時先叫大人，可能調番轉要比佢照顧番，但往後嘅日子，我會努力去守護」他更坦言現在「好幸福」。據悉，坤哥老婆是27歲的日本新聞之花濱口愛子 ( Aiko Hamaguchi ) ，外貌清純甜美，兩人因與友人去唱K而結緣。



坤哥昨晚突然宣布結婚。(吳業坤ig)

早已得悉坤哥結婚的無綫（TVB）高層樂易玲今日（8日）於Instagram發文恭賀，她分享多個與坤哥的第一次。原來樂小姐是坤哥的伯樂，入行前便親自為他與星夢娛樂搭路。坤哥歌手出道記招，樂易玲到場力撐；又在坤哥出席叱咤樂壇當晚為他挑選戰衣，並親力親為幫坤哥搞紅館個唱。

樂易玲透露，當年看見坤哥用18日完成「東海道53次」由京都行到東京，首次感到他「大個仔了」。直至如今坤哥找到幸福，樂易玲高興道：「為佢開香檳慶祝」。樂易玲調侃他：「行禮時有冇感動到喊眼鏡再次出霧」又稱讚坤哥工作全力以赴：「#當年攞完我最喜愛男歌手轉頭返公司扮棋 #扮棋都全力以赴」

坤哥當年開演唱會記招，無綫高層樂易玲到場力撐。（黃國立攝）

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